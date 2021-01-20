〈能源盤後〉市場盼葉倫端牛肉 美元走疲 原油收高

週二 (19 日) 交易，受股市上漲和美元下跌的影響，原油期貨價格收高，投資者擺脫掉 IEA 下修 2021 年原油需求預期的衝擊。

與此同時，天然氣期貨週二創今年以來最大單日跌幅，且觸及今年迄今最低收盤價，係因最新天氣預報降低其作為取暖燃料的需求前景。

Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，「石油市場似乎已慢慢接受平淡的第一季，轉向聚焦更樂觀的第二季以及下半年。這種樂觀情緒能否持續主要取決於疫苗能否大規模部署分發，這對各國來說仍是龐大的後勤物流工作。」

拜登挑選葉倫出任財政部長，她週二出席參議院財政委員會。葉倫在證詞中說，「在利率處於歷史低位的情況下，我們最明智的做法就是大舉行動，其收益將遠勝成本，尤其如果我們在乎幫助長期掙扎的大眾這件事。」

拜登上週推出了規模 1.9 兆美元的新冠紓困計畫，其中包括向美國人支付現金和分發 Covid-19 疫苗的資金。

Fraser 表示，儘管存有重大下行擔憂，但油價走勢持續將價格推向多月高點。他指出其中一個下行擔憂是 IEA 近期的需求預期報告。

IEA 週二將 2021 年需求預期下調 28 萬桶 / 日，達每日需求 550 萬桶。這變暗淡的前景主要是因年初狀況，IEA 將第一季需求調降 60 萬桶 / 日，第二季調降 30 萬桶 / 日。

「第一季需求下降主要是因為美歐各地確診人數激增，加上中國境內也呼籲限制中國農曆年的旅行。在正常狀況下，中國農曆年是全年各種節慶中移動人群最大量的日子。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 62 美分或近 1.2%，收每桶 52.98 美元，此契約週三收盤後屆期。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 56 美分或近 1.1%，收每桶 52.98 美元，此為交易最活躍的契約。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.15 美元或近 2.1%，收每桶 55.90 美元。

WTI 原油上週收高，但 Brent 原油上週下跌 1.6%。週一美國因馬丁路德紀念日休市，WTI 原油沒有交易。

「WTI 週二原油落後 Brent 原油價格一大截，讓本週開始就差了一階，但週一交易的波動卻非常有限。」Fraser 說。

週二交易中，ICE 美元指數下降 0.3% 至 90.505。

其他能源商品

2 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 1.5381 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.4%，收每加侖 1.5987 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格大跌 7%，收每百萬 Btu 2.546 美元，創最前月契約自去年 12 月下旬以來最大單日跌幅與最低收盤價。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Christin Redmond 報告中指出，天然氣價格下跌，原因是美國國家海洋與大氣管理局預測「儘管整個 1 月的最後一週，美國東部和西部預計出現超低氣溫，但不可能出現極地氣旋」，這點消除了很大的近期供應風險。

EIA 上週能源庫存報告因週一休假而改至週四發佈。