中國有條件批准思科收購光學元件製造商Acacia

中國國家市場監督管理總局週二 (19 日) 發布公告稱，將批准思科 (Cisco) 以 45 億美元收購光學元件供應商 Acacia，條件是合併後公司必須按照公平、合理的交易原則，繼續履行與現有中國客戶合約，並持續向中國客戶提供產品。

受此消息激勵，思科 (CSCO-US) 週二美股盤前交易漲近 1%。

國家市場監督管理總局表示，只要合併後公司繼續遵循公平、合理且不歧視原則，為中國現有合約及客戶提供服務和產品，就允許兩家公司進行合併。上述條件自生效日起 5 年內均有效，5 年期滿將自動終止。

上週四 (14 日)，思科將收購 Acacia 的報價提高將近 7 成，自先前預計的每股 70 美元，上調至每股 115 美元，使合約總價來到 45 億美元，試圖挽回這項收購協議，因 Acacia 在 1 月 8 日以「未能在協議規定期限內獲得中國監管機構批准」為由，行使終止合併交易的權利。

在執行長 Chuck Robbins 的領導下，思科試圖轉型為網路服務和軟體供應商，並在 2019 年 7 月宣布收購光學元件供應商 Acacia，以擴大 5G 設備及技術市場。Acacia 過去為思科的供應商，負責設計並生產高速光纖技術產品。