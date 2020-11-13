〈財報〉思科財測報喜 預告企業與政府投資回升 盤後大漲8%

思科 (CSCO-US) 週四 (12 日) 於美股盤後公布 2021 會計年度第一季 (10/24 止) 財報，營收降幅和虧損皆小於市場預期，第二季財測優於分析師所料，表示隨著經濟緩慢復甦，企業和其他大型組織有望恢復網絡設備投資，盤後股價大漲近 8%。

思科並任命 Scott Herren 擔任財務長，12 月 18 日起接替 Kelly Kramer 的職務。

週四 (12 日) 思科下跌 1.68%，以每股 38.67 美元作收，然而公布財報後，因 Q1 表現不俗、Q2 財測亮麗，思科盤後股價飆升 7.58% 至每股 41.60 美元。

思科股價日線圖 (圖: Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 119 億美元，年減 9%，優於 Refinitiv 預期的 118.5 億美元

稀釋後 EPS 報 51 美分，年減 25%

淨利報 22 億美元，年減 26%

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

EPS 報 76 美分，年減 10%，優於 Refinitiv 預期的 70 美分

淨利報 32 億美元，年減 11%

依銷售地區拆分：

美國營收為 71.98 億美元，年減 10%

歐、非、中東地區 (EMEA) 營收為 29.64 億美元，年減 10%

日本及大中華地區營收為 17.67 億美元，年減 7%

公司展望：

思科第一季營收年減 9%，包含第一季營收已連續四個季度下挫，不過，思科執行長 Chuck Robbins 於聲明中表示，隨著思科全力以赴應對新冠肺炎的衝擊，近期公司業務出現改善的跡象，思科也在 2021 財年有良好的開始。

Robbins 表示，由於思科主要提供企業、政府資料中心設備，因此當新冠肺炎爆發導致企業信心受影響時，企業減緩投資力道使思科受到明顯衝擊，但拜居家辦公趨勢之賜，企業的雲端服務支出增加。

以產品組合拆分，第一季基礎設施平台業務營收報 63.4 億美元，年減 16%，低於 FactSet 平均預期的 64.5 億美元，該業務包含資料中心的網路交換器等設備，是思科最大營收來源，也是受疫情影響最深的業務。

軟體業務營收為 13.8 億美元，年減 8%，略低於 FactSet 預估的 14 億美元，該業務包含 Webex 視頻服務以及 AppDynamics 的監控軟體；Webex 在第一季強勁成長，網路安全設備也表現亮眼，第一季該業務營收為 8.61 億美元，年增 6%。

思科依產品別營收佔比 (圖: 思科 IR)

Robbins 於電話會議中表示，思科在第一季前幾週便看到良好的實質需求，儘管光憑幾週的需求增加沒辦法確立明確趨勢，但目前為止需求維持線性的成長。

思科表示，第一季已收購改善通話品質的軟體商 BabbleLabs，並優化 Webex 功能，加強用戶體驗。

另一方面，思科表示，過去 6 年來持續為思科奮戰的財務長 Kelly Kramer 已於 今年 8 月退休，未來將由 Autodesk 財務長 Scott Herren 接任。

Robbins 表示 Herren 除擁有軟體上專業知識外，過去於 Autodesk 服務期間在 SaaS 永久許可以及軟體訂閱制的新商業模式改革上有卓越的表現，有望幫助思科加快在這一領域的工作。

2021 會計年度 Q2 財測: