大陸資金追捧 港股收漲2.7% 成交額大增創2015年以來最高

港股周二 (19 日) 主要指數全線大漲，恒生指數收漲 2.7%，報 29642.28 點，為 20 個月的高點。

來自中國大陸的投資者展現了強大的需求，南向資金淨流入超 261 億港元，再創歷史新高，幫助今天港股股市成交額高達 3015.8 億港元，創 2015 年以來最高。

Essence International 指出，過去兩年來，香港股市一直遠遠落後於 A 股市場和美國股市，如今南向資金的流入，將使港股估值回升。

UOB Kay Hian 駐香港的執行董事 Steven Leung 表示，原就表現出色的股票，在南向資金湧入後更受追捧，AH 溢價也使香港股市對大陸投資人來說，更具有吸引力。

收盤時，中國 A 股交易價格較香港上市 H 股溢價 33.86%。

科技股今表現出色，恒生科技指數早間一度大漲 3%，午後漲勢稍有回落，收盤仍強漲 2.84%。其中，心動公司漲 20.63%，舜宇光學科技漲 7.91%，眾安在線漲 7.73%，微盟集團漲 7.25%。

半導體股普遍揚升，華虹半導體漲 5.43%，上海復旦漲 4.8%，中芯國際漲 1.2%。

其中，小米集團早間一度漲超 7%，市值重回 8000 億港元，午後漲幅收窄，收漲 5%。

中信證券指出，基於基本面、估值、流動性等核心因素的綜合考量，看好國內科技板塊第一季投資機會，首選港股市場。建議重點關注消費電子、物聯網、雲計算、智能駕駛、IDC、半導體、網路安全和信創等細分領域龍頭。