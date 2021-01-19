A股千家企業年報預告 逾半報喜訊

A 股即將進入財報季，近期 A 股上市企業陸續公布年報預告。根據資料顯示，截至 1 月 18 日止，已有 986 家 A 股上市公司發佈 2020 年業績快報或業績預告，業績呈現年增或業績告捷的企業比重逾五成。

在業績預期有喜訊的 536 家上市企業中，479 家預估純益變動的情況，232 家預估純益翻倍，13 家預估最高成長逾 10 倍。

業績告捷的公司產業分佈主要集中在醫藥、化工、機械設備和電子等產業，分別有 66 家、65 家、64 家和 52 家。

截至 1 月 18 日收盤，上述發佈業績預告的近千家上市公司中，255 家總市值超過百億人民幣，其中 172 家業績告捷。綜合來看，百億元市值股中，業績正向的比重為 69.09%。

招商證券表示，A 股業績於 2020 年第二季開始進入復甦軌道，第三季則有呈現加速的趨勢。多項經濟指標如工業企業獲利、A 股年報預告等均顯示第四季企業業績進一步好轉，使得 2020 年 A 股純益成長速度呈現 V 型走勢。

預計 2021 年第一季 A 股上市公司將會在低基期的影響下出現獲利成長較大幅度提升，之後獲利成長將緩慢下滑，但整體盈利中位數與 2020 年相比將會出現明顯上移。

萬博新經濟研究院稱，展望 2021 年隨著中國經濟持續復甦，上游化工、石化、非鐵金屬，中游製造產業如機械設備、新能源汽車、太陽能等產業將持續好轉。

同時，隨著新冠疫苗開始接種，全球及中國境內的可選消費產業將持續改善，家電、家具、消費電子、汽車、化妝品、珠寶等領域預計業績將有更明顯的改善。