【鍾國忠專欄】2021年初的風險提醒

(一) 2021 年初台股因權王利多續見新高

2021 年剛過半個月，權王台積電今年資本支出預估將達 250-280 億美元（約新台幣 7500-8400 億元），相比 2020 年的 172 億美元（約新台幣 5160 億元）年增至少 45%，讓台股儘管近期有本土確診增加的困擾，但指數仍能守在相對高檔位置，上半個月指數漲幅近 6%，對台股指數的後市看法，預期在台指期 1/20 結算後，投資人操作雖可繼續樂觀，但應該要漸漸有點謹慎。

(二) 雖指數高檔有空間 但應該會有限

2021 年度一開始，筆者為何要提醒投資人可樂觀但卻要謹慎？以下從二點來扼要分析：

1. 國際媒體提醒風險：2021/1/8 《華爾街日報》的報導中，點名南韓、台灣以及印度為代表的亞股「過於強勁」，甚至有些「費解」，存在「泡沫化」的「危險性」，「最容易」受到衝擊。

報導中提到，台灣與南韓二國的股市，是這波亞股漲勢最鮮明的例子，從 2020 年初迄今，台股加權指數與 Kospi 漲幅分別達到 36% 及 45%，不過最讓人費解的可能是印度股市，因為 Sensex 指數漲幅 18%，這同時與美股標普 500 指數相似，但是印度不只疫情嚴峻，支撐經濟力度與美國相比望塵莫及，且本益比也高於美股，雖然文中提到台灣與南韓的防疫成就，但股市漲多本來就有風險，投資人可以不必過度緊張，但卻得留意這部分訊息的提醒。

2. 大戶操作進入觀察：去年大盤從 8523 點上漲以來，可發現，交易上市 5 億以上的超大咖客戶，其於 Q2 低檔搶快卡位，從 Q1 人數 1216 人，Q2 大幅增加到 1674 人，季增幅約 37.7%，同時也是過去單季以來最多的人數。

同樣地，交易上市 1-5 億的大咖客戶，從 Q1 人數 11380 人，Q2 大幅增加到 15245 人，季增幅約 34%，同時也是過去單季以來最多的人數，而去年發生疫情時的低點在 3/19 的 8523 點，換言之，剛發生重大疫情時，多數投資人可能還在擔心疫情發展對經濟的影響，但超大咖與大咖的大戶早已為資金作規劃，因此他們的動向很具參考性。

到了 Q3 時，交易上市 5 億以上的超大咖客戶人數已來到 2369 人，季增幅約 41.5%，交易上市 1-5 億的大咖客戶，Q3 人數也上升到 20534 人，季增幅約 34.7%，因此出現外資大賣台股，但指數卻仍能再上漲。

然而，Q4 時，超大咖客戶人數只來到 2401 人，雖再創新高，但季增幅僅約 1.4%，而交易上市 1-5 億的大咖客戶，Q4 人數不升反降到 20506 人，季減幅約 0.1%，雖然增減幅度並不明顯，但也間接透露出，大戶在此位置操作進出已有點謹慎。

但是，投資人仍不用緊張，因為大戶還留在市場交易，惟投資人要留意一點，去年 12 月自然人成交值比重 67.38%，較 11 月自然人成交值比重 62.04% 成長約 5.34 個百分點，因此籌碼逐漸鬆動，預期今年 Q1 指數仍有不錯的走勢，但接近 Q2 時，恐要提升防禦型的股票比重。