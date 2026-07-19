鉅亨網記者吳承諦 台北
隨著全球太空通訊需求迎來爆發期，台系網通廠紛紛憑藉高規格的製程實力，強力搶進當紅的低軌衛星商機，除原本就打入供應鏈的啓碁 (6285-TW)，包括智易 (3596-TW)、友訊 (2332-TW) 都傳出捷報，紛紛有相關合作消息傳出，為營運增添動能。
友訊成功打入美國 SpaceX 旗下的 Starlink 星鏈計畫供應鏈，將全面供應低軌衛星網路資料交換節點專用交換機，預計今年 9 月起正式出貨，規劃年出貨量達 2 萬台。由於航太級通訊對資訊安全與地緣政治風險要求極高，此專案產品全數堅持台灣製造並符合最高法規規範，成功展現台灣乾淨供應鏈的技術實力。
啟碁則在低軌衛星使用者終端設備拉貨動能上持續延續，法人推估主要低軌衛星客戶今年的出貨量有望從去年的 650 萬套，大幅倍增至 1300 萬到 1500 萬套之間。
法人看好，低軌衛星產品線今年占啟碁總營收比重預估將來到 46.8%，明年更將進一步躍升至 49.2%，成為推升營收成長的最主要引擎，加上第 3 季開始放量的 800G 企業級交換器，中長期營運看旺。
智易也積極擴大非家用領域布局，最新揮軍衛星產業打造使用者終端產品，目前正積極與歐美大廠接洽，涵蓋低、中、高軌衛星領域。由於美系衛星寬頻網路營運商正開始佈建自有衛星星座，智易積極爭取的家用終端需求訂單，預期最快下半年起有訂單落袋，並於 2027 年有機會開花結果，可望與既有的 5G FWA 產品共同為業績增添創新高動能。
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