鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-19 11:15

友訊成功打入美國 SpaceX 旗下的 Starlink 星鏈計畫供應鏈，將全面供應低軌衛星網路資料交換節點專用交換機，預計今年 9 月起正式出貨，規劃年出貨量達 2 萬台。由於航太級通訊對資訊安全與地緣政治風險要求極高，此專案產品全數堅持台灣製造並符合最高法規規範，成功展現台灣乾淨供應鏈的技術實力。

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啟碁則在低軌衛星使用者終端設備拉貨動能上持續延續，法人推估主要低軌衛星客戶今年的出貨量有望從去年的 650 萬套，大幅倍增至 1300 萬到 1500 萬套之間。

法人看好，低軌衛星產品線今年占啟碁總營收比重預估將來到 46.8%，明年更將進一步躍升至 49.2%，成為推升營收成長的最主要引擎，加上第 3 季開始放量的 800G 企業級交換器，中長期營運看旺。