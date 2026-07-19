鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-19 11:21

老牌 PCB 廠華通 (2313-TW)、金像電 (2368-TW) 都加速在台灣及泰國同步擴充產能，其中華通近日並確定在桃園觀音工業區以逾 20 億元購入土地及廠房積極準備擴產，同時，華通因在加入台灣新廠的建設計畫，規劃今年的資本支出金額可望達到 300 億元。

華通對泰國的投資進行甚早，而目前也在進行泰國廠二期建廠的投資，華通原來對 2026 年的資本支出規劃在 120-150 億元，但目前對市場看法正向，全年資本支出可望加碼達到 300 億元水準而改寫新高。

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除此之外，PCB 廠健鼎 (3044-TW) 規劃今年的資本出估突破 100 億元，將改寫歷年新高水準。在大舉增加在湖北仙桃及越南新廠的投資，估全年資本支規劃的資本出估突破 100 億元，超越歷年最高的 80 億元水準，改寫新高水準。

PCB 龍頭臻鼎 - KY(4958-TW) 擴張力道最大，臻鼎 - KY 表示，應用端相關需求維持強勁，隨著大陸淮安、泰國及台灣高雄等地高階產能陸續開出並發揮效益，目前已有約 15 座廠房同步動工，整體資本支出規模預計超過 800 億元。法人預期，臻鼎 - KY 在 2026 年將進入高速成長期，營收表現有機會再改寫新高。