【中信投信】半導體看俏 台股暫居今年吸金王

新冠疫情持續告急，不僅歐、法疫情持續升高，防疫管制預料將升級，且中國也傳出逾千人感染，美國上周五公布去年 12 月零售銷售月增率呈現連三月衰退，市場擔憂經濟復甦節奏再度被打亂，上周五不僅國際原油雙雙下跌，美股主要指數亦以跌幅作收。新興亞股受國際情緒干擾，上週主要市場漲跌交錯，呈整理格局。外資資金流向上，僅印度明顯吸金，淨流入 10.5 億美元（以下單位皆為美元），連續 16 周吸引資金淨流入；南韓、越南、台股分別遭贖回 12.2 億、0.9 億、0.4 億，為上週淨流出最多的前三市場；台股終結連四周吸金，但 1 月以來仍保有 26.7 億淨流入，微幅勝過印度的 24.4 億，仍是今年以來新興亞股的吸金王。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美國總統當選人拜登預計推出 1.9 兆美元刺激方案，且美國聯準會主席鮑威爾也在日前公開保證，不會縮減購債規模，意味資金行情仍有看頭。籌碼面來看，雖然融資、券同增，但仍在安全水位下，且近期交易量屢屢突破新台幣 4000 億元，交投熱絡，加上製造業採購經理人指數（PMI）連續 6 個月擴張，指數續揚至 61.3%，為 2017 年 3 月以來最快擴張速度；若進一步拆解 PMI 分項，新訂單持續攀高至 69.4%，存貨降低至 49.9%，為連續 4 個月擴張後首度轉為緊縮，顯示景氣持續熱絡，後續仍有回補庫存機會。

周俊宏坦言，半導體產業近期市況火熱，缺料、搶貨傳言不斷，加上近期電動車產業需求擴大，相關企業營收展望度高，投資人不妨多加留意。

越南股市部分，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南胡志明指數在權值金融股、不動產類股領漲下，成交量能持續放大，盤中更一度突破 1200 點，挑戰歷史新高有望。今年越南經濟預料將穩定擴張，官方預估經濟成長率為 6.5%，其中政府財政刺激將成為貢獻主力之一；越南政府預估到 2025 年投資 1500 億美元，有助經濟中長期發展。

本資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。以上所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處，本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性；或因市場環境變化已有變更，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議，不應將本資料內容引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。本公司經理之基金，皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站 (www.ctbcinvestments.com) 及公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。投資涉及新興市場部份，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。中國信託投信獨立經營管理。