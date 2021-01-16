〈紐約匯市〉避險需求支撐 美元周漲0.8%近三個月最佳 比特幣跌破37000

最新經濟數據顯示疫情持續打壓疫情，推升投資人對避險貨幣需求，美元對一籃子貨幣周五 (15 日) 攀抵四周高點，累計一周升值 0.8%，為 11 周以來最佳表現。

ICE 美元指數 (DXY) 周五上漲 0.56% 至 90.773，一周上漲 0.8%，是 11 周以來最亮麗單周表現。

美國商務部公布，美國 12 月零售銷售連續第三個月下滑，反映就業流失和重啟封鎖的影響，也進一步證實美國經濟在去年底開始失速，令投資人心態轉為防禦。

Tempus 資深貨幣交易員 Juan Perez 說：「歷經疫苗帶來的所有樂觀後，我們必須面對疫苗大規模施打進度非常緩慢的事實，商業活動因此受到抑制。不管即將出現何種財政援助，在獲得更多醫療保障之前，市場難以繼續繁榮。」

總統當選人拜登周四宣布 1.9 兆美元抗疫紓困方案，包括 200 億美元疫苗分發和 500 億美元檢測資金。最新方案將在去年通過的 9820 億美元紓困法案的基礎上進一步支撐美國經濟，撥給州和地方政府的疫苗分發資金增為三倍多。

然而世界各地確診和病亡人數持續增加，打壓風險胃納。中國通報 13 日新增 138 例確診，是 10 多個月來最高；法國將升級邊境管制措施，並將宵禁時間提早兩個小時；德國病亡人數創新高，總理梅克爾矢言以「極快行動」對抗變種病毒株擴散。

分析師說，美元上周開始從三年低點反彈，假如經濟情勢惡化，這股動能可能還會持續一段時間，但美元的長期展望依然疲軟。

美國 12 月生產者物價溫和上漲，顯示未來幾個月的通膨升勢可能不令人擔心。MUFG 貨幣策略師 Derek Halpenny 說：「美元短期內可能繼續攀升，但美元身處的大背景依然是負面的。」

美國商品期貨交易所 (CFTC) 和路透的統計顯示，儘管美元最近回升，投機者依然在最近一周增加淨空頭部位。

全球風險升高令英鎊走軟，但數據顯示英國 11 月的封鎖措施對經濟打擊沒有預想嚴重，替英鎊提供些許支撐。

比特幣結束動盪一周，周五紐約尾盤約報 36129 美元，盤中一度重挫 11% 至 34409 美元。過去一周比特幣寫下去年 9 月以來最大單月跌幅。

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