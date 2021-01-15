富國銀行：無論美元強弱 大宗商品價格都將繼續攀高

富國銀行 (Wells Fargo) 發布最新報告表示，看好今年大宗商品的走勢，並持續看壞美元，認為今年黃金有望升至每盎司 2100-2200 美元。

富國銀行實體資產策略主管 John LaForge 強調，就算美元走強，大宗商品還是會漲，只是漲幅將弱一些。

美元指數自去年 3 月份以來下跌了 13%，與此同時，大宗商品持續上漲。富國銀行稱，這是一種傳統的反應，商品價格走勢與美元走勢相反。

LaForge 指出，這是因為商品以美元計價，隨著美元走弱，其他市場的貨幣通常轉強，使他們有額外的購買力買入商品。

富國銀行從去年年初開始，就預測美元轉弱，對於 2021 年，他們仍相信美元轉弱，大宗商品走高。不過，基於沒有任何前景是絕對可靠的，美元仍可能走勢轉向，但富國銀行認為，就算如此，大宗商品的趨勢不變。

LaForge 說，大宗商品和美元的走勢通常是負相關，但相同方向的走法也不是沒有出現過。

富國銀行在 2021 年展望中表示，貴金屬將受益於較低的長期實際利率、疲軟的美元和寬鬆的貨幣政策。工業金屬則將受到經濟復甦、美國刺激措施和基礎設施支出的提振。

與此同時，在疫苗推出後，LaForge 認為，能源價格還可能走高。

富國銀行建議，投資者應將黃金做為戰術商品配置的一部分，約持 2-4%，以提供避險，並讓投資組合多元化。