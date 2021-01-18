關注COVID-19、義大利等國家政局動蕩、總統就任典禮等報導

COVID-19 的威脅繼續。歐洲國家政局動蕩、美國消費低迷

上週，美國總統拜登 (Biden) 將注意力集中在採取額外的經濟措施上，但措施都在市場預期之內，並且每個市場的反應有限。



於 COVID-19 感染的蔓延仍然無法阻止，上週我們意識到由於歐洲主要城市的長期封鎖導致經濟增長放緩。在義大利圍繞著歐盟 (EU) 的 COVID-19 重建基金使用方法等政局不安因素的浮現，歐元在外匯市場上的疲軟顯而易見。



另外，週末發表的美國零售銷售額是年末商戰的一部分，受到了大家的關注。但是，繼上個月之後，與上個月相比減少了，成為了消費低迷的因素，影響了股票市場，在 FX 市場上買入迴避風險的日圓、美元的情況變強。

美國零售銷售額（前月比）的變化

(資料來源: OANDA)

日本央行和歐洲央行本週定於開會以決定貨幣政策。他們中的大多數人認為貨幣政策改變的可能性很低，似乎對市場的影響將是有限的，但他們有可能對經濟前景和匯率水平的評估作出敏感的反應。要小心在結果宣布前後以及每位總統的會議期間的情況。



此外，似乎有必要注意與 COOVID-19 有關的報導，義大利和荷蘭的政治動盪以及有關美國總統就職典禮的報導。

在上週的外匯市場上，由於歐元疲軟以及美國 10 年期債券收益率強勁，美元指數繼續緩慢上漲。另一方面，由於停滯趨勢之後美國零售銷售的乏味，股市已經放緩。美國 10 年期國債收益率受到鮑爾的評論等的影響，雖然上漲被抑制了，但仍處於難以下降的狀態。

美元指數、S&P500、美國 10 年期國債的走勢

(資料來源: OANDA)

近 30 天主要貨幣的強弱

在上週的外匯市場上，日圓和美元本來疲軟，但隨後反彈，而歐元的疲軟變得明顯，歐元在過去 30 天中是最弱的。相反，澳元，英鎊和加元相對堅挺。

近 30 天主要 8 種貨幣的強弱圖表

(資料來源: OANDA)

>>> 最新主要貨幣強弱圖表

近 30 天主要 8 種貨幣的相對通貨漲跌率

(資料來源: OANDA)

近 30 天內股票指數的增減率

美國市場



在上週美國股指繼續高位停滯之後，週末美國零售銷售疲軟，下行壓力得到加強。在最近 30 天的價格變動中，US2000 的價格範圍一直很寬。

(資料來源: OANDA)

歐州市場



歐洲股市指數也接近尾聲。在歐洲股票指數中，荷蘭股票指數相對強勢。

(資料來源: OANDA)

亞洲・大洋洲市場



亞洲和大洋洲的大多數股票指數都比歐洲和美國的股票指數更穩定，但是在周末，價格下跌了一點。TWIX（台灣股票指數）、JP225、HK50（香港股票指數）等走勢相對強勁。此外，持續強勁的 CHINA50（中國股票指數）在初期保持堅挺，但在後半以賣盤調整為主。

(資料來源: OANDA)

主要金融產品的相關性分析

從上週直接美元的主要金融產品價格變動的相關性來看，USD/JPY 與 GBP/USD、AUD/USD 是反相關關係，USD/JPY 與 USD/CAD、USD/CHF、USD/ZAR 的正相關關係很強，可以發現美元與日圓、英鎊、澳元、加元、瑞士法郎、南非蘭特等的波動相關，而從 EUR/USD 的相關性來看，雖然可以發現 USD/CHF 和 USD/CNH 之間的一些逆相關性，但與其他貨幣的相關性不強，歐元與其他貨幣有著一些不同的動向。

近一週主要美元直接貨幣對的相關性

(資料來源: OANDA)

查看美元兌日元和交叉日圓貨幣對之間的相關性，我們可以找到 USD/JPY 與 EUR / JPY，CHF / JPY 的相關性，但 GBP/JPY 與 AUD/JPY 以及 CAD/JPY、USD/JPY 的相關性似乎相反。因此無法在美元 / 日圓與交叉日元之間找到明確的相關性。在日圓交叉貨幣中，英鎊、澳元、加元和南非蘭特與日圓之間的相關性度較高。

近幾周美元 / 日圓，交叉日圓的相關性

(資料來源: OANDA)

從上週主要貨幣與美國股票指數之間的相關性來看，US500 與 EUR/JPY、AUD/JPY 之間的相關性相對較強。



不久前，US500 與美元直接貨幣之間的相關性多數時候更高，但是與諸如澳元日元之類的交叉日元的相關性逐漸增加，並且市場在一點一點地變化。

上週的主要金融產品與美國股票指數的相關性

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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