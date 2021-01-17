〈觀察〉企業融資「包」商業本票 聯貸利率地板價名存實亡

票券業大舉搶進聯貸市場，讓堅守多年的聯貸「地板價」利率 1.7% 名存實亡，據了解，有越來越多大型企業洽談聯貸案時，要求銀行必須搭配利率低的商業本票 (CP)，且 CP 比重超過 5 成，以此壓低融資成本，但銀行主管示警，一旦市場利率反轉，企業違約風險也會增加。

為遏止聯貸殺價歪風，銀行公會曾經協調國銀間承做聯貸利率 1.7% 的底線默契，但此一地板價近來卻在票券業者加入聯貸市場後出現變化，讓堅守多年的聯貸利率「地板價」失守，聯貸利率實際上平均只剩 1.2%。

由於商業本業利率極低，幾乎不到 1%，因此有越來越多具備議價能力的大型企業在洽談聯貸案時，都會指名要求必須包裝商業本票，以此壓低融資利率，加上有銀行的聯貸幫忙「背書」，票券業者也樂於參加大型企業聯貸，讓負責籌組聯貸的銀行有苦難言，最後可能掉入無利差可圖的窘境，只能賺取平均只 0.5% 的手續費。

舉例來說，一宗聯貸案只要將 CP 比重拉高至 5 成，就能讓聯貸實質利率降至 1.5% 以下，降低企業融資成本。

但行庫主管提醒，透過包裝 CP 壓力聯貸利率固然有助於節省融資成本，但由於票券通常是「一年一約」，一旦市場利率反轉彈升，企業融資成本就會立刻拉高，違約風險也會大增，屆時恐波及銀行授信風險，不可不慎。