10家金融機構力挺 中租60億元聯貸案拍板簽約

中租控股 (5871-TW) 旗下合迪公司今 (29) 日完成 3 年期新台幣 60 億元聯貸案募集，該資金將用於償還金融機構借款，支應營建、運輸產業財務融資服務所需。

本聯貸案資金募集 3 年期總金額新台幣 60 億元聯貸案，由土地銀行擔任統籌主辦銀行，並由華南銀行、合作金庫、臺灣企銀、上海銀行、永豐銀行、兆豐銀行、彰化銀行、新光銀行、農業金庫等 10 家金融機構共同參與。

不受疫情肆虐衝擊，中租控股今年營運動能持穩成長，累計前 11 月合併營收 540 億元，稅後純益 154 億元，每股稅後純益 11.13 元，相當於每月 EPS 達 1 元。

以主要營運地區別來看，台灣地區累計獲利成長 20%，中國大陸及東協地區，累計獲利較去年同期成長 11%，全數續創同期新高。

中租控股旗下合迪創立至今已超過 30 年，主要經營吊車、營建機具、重車、遊覽車、小客車、小貨車等數項機具設備之分期付款買賣與租賃業務，及以營建砂石及鋼筋金屬等各類大宗建材、押標金、企業周轉金之分期融資業務，為營建、運輸產業的財務融資服務專家。

近年來並開發代開立進口信用狀、國內應收帳款受讓管理、原物料分期付款買賣與租賃等新業務，提供營建與運輸業者更迅捷、符合其需求的多元服務，並持續進行簡化作業流程、加強人員訓練等提升團隊服務效率改造工程。