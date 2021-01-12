〈房產〉六都房市翻揚 雙北市中山及新莊分別拿下區域交易之冠

2020 年全台六都房市交易翻揚，六都各行政區交易量也出現變化，房仲統計，去年各都交易量前三行政區，以台北市、新北市及高雄市變化較大，其中北市部分，中山區拿下第一，新北市則由新莊奪冠，淡水退居第三。

去年台北市買賣移轉量大行政區中，第一名由中山區拿下，內湖區讓位至第二，文山區則取代大安區擠進第三名，新北市前三名仍是老面孔，第二名仍為板橋區，但原第三與第一名名次對調，由新莊區奪冠、淡水區則滑落至第三。高雄市買賣移轉前三大行政區的名次轉變與台北市類似，前兩名分別為三民區及鳳山區，兩者由前年的名次互換，並由左營區取代楠梓區登上第三。

以去年台北市交易居第三的文山區來看，去年因捷運環狀線東環段、南環段的規劃再度受到關注，加上區域內有多筆建案交屋，大幅超越大安區交易量，拿下台北市年度買賣移轉第三名大位。而新北市前三大交易行政區雖與前年相同，但新莊區因有副都心大型商場開張營運話題、帶動重劃區及其周邊的交易，擠下前年的淡水區，站上新北市全年交易量第一。至於高雄市左營區則是因北高雄發展趨於成熟，吸引買方入市、成功取代楠梓而登上第三名寶座。

中信房屋研展室副理張漢超指出，各行政區交易量消長屬於常態現象，但若具備區域人口持續成長、區段發展成熟、房價相對穩定等條件，那麼房地產交易量就具備持穩的特性，桃園、台中及台南即是如此。

若進一步觀察各都第一名的交易量變化可以發現，六都除台南市之外，其餘五都都比前一年有所成長，顯示在整體經濟環境的助攻下，對區域房市，甚至交易熱區具有加乘的效果。

展望 2021 年的房市整體發展，張漢超認為將視「經濟表現」及「政府政策」間的角力而定。以目前的整體經濟環境來看，房地產仍屬中性偏多格局，但由於「疫情」仍是無法預料的變數，因此房市前景仍應審慎以待。