正淩轉骨有成營運喊衝 自駕水冷系統打進中國新能源車廠

連接器廠正凌 (8147-TW) 今 (14) 日召開法說會，董事長徐季麟表示，經過 3 年體質調整，去年效益顯現帶動營運轉盈，其中車用領域打入歐美 Level5 全自駕系統水冷系統，並獲多家中國新能源車品牌導入，加上 5G 應用放量出貨，營收成長將優於去年，獲利將進一步提升。

徐季麟表示，經過 3 年轉型，毛利率從 2018 年的 8%，到去年衝上 35%，帶動營運轉盈，正淩去年營收 7.55 億元，年增 9.6%。

展望今年，徐季麟表示，醫療方面，目前全球前 15 大醫療廠商已經有 1/3 都是正淩的客戶，且由於醫療毛利率可達 40-50%，在醫療產品今年持續成長下，也可推升毛利率表現。

航太方面，正淩去年通過 A9100 航太品質研發與製造雙認證，有助後續接單，去年車用進展持續，包含打進歐美的 Level5 全自駕系統水冷系統，以及獲得中國新能源車多家品牌導入，今年也可望發酵。

正淩也指出，目前已經看到美中貿易戰，通訊設備尋求供應鏈分散已經產生正面影響，加上 5G 趨勢帶動，通訊產品將是成長的主要動力之一。

正淩也獲信邦 (3023-TW) 入股，市場關注合作效益，徐季麟透露，兩家公司多項合作計畫皆在進行當中，包含智慧監護、自動化倉儲、無人物流等。

以正淩去年五大產品線營收占比，醫療 19%、航太 3%、運輸 2%、工業 29％、運輸 2%、通訊 45%、其他 2%。