可成淡出手機業務 2020年營收年減1成 創四年新低

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (18) 日公布 2020 年 12 月營收 66.2 億元，月增 13.03%，年減 25.08%，第四季營收 186.83 億元，季減 21.07%，年減 41.5%，累計 2020 年營收 825.06 億元，年減 9.96%；由於淡出 iPhone 機殼業務，可成去年營收年減 1 成，創四年來新低。

可成近年受國際貿易情勢變化、客戶策略演變，以及供應鏈走向價格為導向的競爭態勢，去年做出營運重大決策，決定淡出手機業務，由於可成過往手機相關業績佔營收比重約 4 成，此次出售給藍思科技後，今年將短少近 4 成營收。

可成先前處分可勝科技 (泰州)、可利科技 (泰州) 給予藍思科技，交易金額約 14.27 億美元，折合新台幣約 400.78 億元，處分利益達 185.56 億元，以現今股本推算，挹注每股純益約 24 元。

可成看好，此次出售將有助產品組合改善，聚焦現有產品線，如筆記型電腦與平板電腦，並持續投入研發資源，優化生產技術與產品成本結構，長期目標朝毛利率 30% 前進，外資多看好，可成今年毛利率即可回升至 30%。

另外，可成隨著廠區交割完成，手上現金也大幅增加，以去年第三季現金流量表計算，在手現金將達千億元以上，也讓外界好奇公司未來將如何運用手上現金，投資新領域，帶領營運重返成長。