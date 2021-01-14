福斯連霸夢碎 豐田奪下2020全球銷量冠軍

德國福斯汽車 (Volkswagen) (VOW3-DE) 的 2020 年全球新車銷量報年減 15% 至 930 萬輛，數量被日本豐田汽車 (7203-JP) 超越，福斯想要連續五年稱霸全球車市的紀錄也因此夢碎。疫情造成歐洲車市的銷量滑落，也對福斯帶來重大影響。

根據《日本經濟新聞》週四 (14 日) 報導，有關日本豐田與德國福斯的首位之爭，豐田在納入速霸陸的 2020 年 1 – 11 月的新車銷售統計報 932 萬輛，超越福斯全年表現。

在 2020 年 2 月的時候，豐田提高在速霸陸的出資比例，從原本的 16.8% 拉高至 20%。基於日本權益法規定，速霸路也等同納入豐田集團旗下。

福斯去年的整體銷量雖然出現滑落，不過電動車 (EV) 賣出 23 萬輛，數量是 2019 年的 3.1 倍。從 9 月開始交車的「ID.3」電動車賣出 5.65 萬輛，集團旗下 Audi 的「e-tron」電動車的銷售表現也同樣暢旺。

然而福斯 2020 年的電動車銷售比例只占整體 2.5%，當初規劃的 4% 比例目標未能達成。肺炎疫情造成工廠停工，出貨進度也受到影響。另外插電式油電混合動力車 (PHV) 賣出 19 萬輛，是 2019 年的 2.8 倍。

從各國家地區的銷量表現來看，中國市場年減 9% 至 384 萬輛。多次實施封城 (Lockdown) 的西歐市場年減 22% 至 293 萬輛。就算併入中、東歐 (年減 16%) 的銷量也只有 361 萬輛，仍然無法超越中國市場銷量。中國市場占整體銷量 41%，較 2019 年增加 3 個百分點。北美與南美的銷售台數各減少 17% 及 20%。

以品牌來看，乘用車銷售主力的福斯年減 15% 至 532 萬輛。

高級車品牌 Audi 年減 8%、保時捷年減 3%，降幅較小。除此之外，這兩個品牌在中國市場的表現優於前一年。