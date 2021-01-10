車用晶片短缺衝擊 汽車製造商提減產、停工計畫

全球範圍內車用晶片短缺，正迫使大型汽車製造商由疫情復甦的速度受限，只能停止或減緩汽車生產。

福特 (F-US)、豐田汽車 (7203-JP)、飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler Automobiles) 及日產汽車公司 (7201-JP) 周五 (8 日) 表示，由於半導體短缺，他們將在本月減產，本田汽車 (7267-JP) 也在周五表示，在日本的產量可能會受到半導體短缺的影響。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 Daniel Levy 發布報告表示，晶片供應問題可能會限制近期汽車生產，而行業官員表示，他們正在優先考慮生產高利潤的汽車。

恩智浦半導體 (NXP Semiconductor) 等主要汽車晶片生產商表示，汽車生產的反彈比預期更快，使得他們難以增產。與此同時，個人電腦、筆記型電腦與遊戲機的銷量增大，導致如 Nvidia Corp 等領先的晶片公司警告供應緊張。

美國監管機構還將中芯國際列入黑名單，使得全球晶片公司也在尋找新的夥伴。

在最新的聲明中，豐田發言人 Scott Vazin 表示，晶片的短缺「絕對是一個行業問題」。他說，公司正在評估半導體的供應限制，並制定對策以最小化對生產的影響。本月份豐田預計將德州生產的坦途卡車的產量削減 40%。

美國汽車製造商福特汽車稱，將關閉其肯塔基州路易維爾的組裝工廠，這家工廠生產 Ford Escape 及 Lincoln Corsair SUVs，將年度休假時間提前。

克萊斯勒已經暫時關閉了安大略省布蘭普頓的工廠，並關閉了墨西哥的小型 SUV 工廠，而 Volkswagen 在 12 月，表示由於短缺而面臨生產放緩。