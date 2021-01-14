【富蘭克林】突破區間盤整，A股牛市行情再現

陸股今年來驚驚漲，滬深 300 指數從 5,042.94 點一路漲至 5,576.22 點 (截 1/13 收盤) 漲幅逾 10.57%，且指數越墊越高。富蘭克林華美投信表示，市場經過半年的洗盤和換手，股市指數底部紮得更穩，搭配美國執政黨輪替新面貌，中美衝突有望減緩等利多，預料今年中國 A 股走多機會增加，建議不妨趁早開始投資。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達認為，上證指數歷經半年的時間整理，2020 最後一個交易日一舉突破前高，上演連 6 日上漲行情。從過去經驗看，上證指數分別在年初及年中各有一波攻勢，每波漲幅都接近 400 點，半年後同樣節奏再度開啟，似乎預告著新一波牛市行情。

不僅股市行情熱，富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛表示，施政關鍵期及春季躁動並行，聰明錢加速進場、行情不看淡；2021 為中國十四五規劃推動首年及中共建黨百週年，中國政府施政積極度提高，政策預期將持續給予經濟發展有利支撐，因此樂觀看後市。

從大方向來看，蘇士勛分析，過去幾次五年計畫推動後，對於股市有正面助益，加上接下來的春季躁動與 3 月初的中國兩會行情，預估科技、消費、醫療、新能源等產業盈收獲利有望受惠，「聰明錢」外資更早在去年底加速進場佈局 A 股，市場資金充沛，均有利支撐中國滬深 300、上證等指數再寫近年新高。

另外，富蘭克林華美中華基金經理人陳美君也認為，隨著中國產業轉型與新經濟崛起，產業指標股不再只是集中上證主板，更多具有未來性與獲利前景的科技公司在中小創業板嶄露頭角，外資與機構法人亦用力買進，資金明顯轉向更偏愛深圳股市。

陳美君分析，中小板與創業板在去年分別創下 45% 與 65% 漲幅，漲贏多數金融市場板塊，在中國十四五政策規畫支持創新與轉型趨勢發展下，未來中小創板塊將吸引更多市場關注，成為投資的勝負關鍵。

總結以上，1 月在中央經濟工作會議政策利多兌現、美國總統拜登上台有望紓緩中美緊張關係，中國 A 股也上演春季躁動行情，資金點火加碼科技、消費，白馬龍頭、趨勢題材及政策利好等概念股齊漲，因此，富蘭克林華美投信建議，不妨趁股市稍有拉回之際，逢低進場或中長期以定期 (不) 定額方式，投資中國 A 股相關基金，以掌握 A 股牛市再現之機會。

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