【富蘭克林】伊斯蘭債2021年有多元復甦商機可尋

信評機構 - 惠譽和標準普爾公司相繼於本月中對伊斯蘭債市提出展望評論，不同於 2020 年全球傳統美元投資級債或高收益債創紀錄新高的發行熱潮，伊斯蘭債仍持穩於自己的節奏，2020 年全球伊斯蘭債發行量較上年稍降，預期 2021 年隨著經濟復甦，伊斯蘭債市也將更為活絡。

惠譽信評指出，來自於波灣地區、馬來西亞、印尼、土耳其等國發行的 18 個月期以上之伊斯蘭債券供給量較 2019 年稍降 1.9%，然而其中的綠色和永續伊斯蘭債發行量年成長率卻驟增 96.2% 至 84 億美元。預期 2021 年全球伊斯蘭債的發行供給將增加，因為隨著卡達政府與鄰國過去三年多的政治僵局於今年初化解、波灣地區投資限制的鬆綁，也將推升伊斯蘭債的發行意願。而且就產品面，伊蘭債券也出現創新多樣化趨勢，例如綠色、永續債，以及混和性伊斯蘭債等，而這也符合更廣大投資人所需。

富蘭克林證券投顧表示，伊斯蘭債券相較於其他類別債券具有獨特性優勢，因為產品設計須符合伊斯蘭教律，因此形成其低槓桿、與其他資產相關性低的特色。而就市場趨勢上也有利於伊斯蘭債表現，外在大環境因素為美元低利率環境下有利於美元計價信用債多頭；內部因素則如波灣伊斯蘭國家政治風險降低、法令鬆綁和經濟改革政策有利吸引外資，以及疫苗啟用後的經濟復甦商機等，可做為分散投資組合、降低風險的配置組成。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，波灣地區內政治僵局化解，和解氣氛為市場所歡迎的消息，但這只是解決該區地緣政治壓力較小的一環，要能夠重建市場的信任仍要花些時間。所幸波灣國家的經濟改革政策令人振奮，例如阿聯政府正努力對抗疫情，待國內醫療體系改善或全球旅遊恢復，即有利於阿聯經濟快速復甦。再如，沙國的主權財富基金承諾 2021 年~ 2022 年每年將增加 400 億美元的支出於提振當地經濟。

標準普爾信評預估，伊斯蘭金融國家 2020 年受疫情衝擊導致經濟平均衰退 3.7%，今年經濟則可望恢復正成長 4.6%，預估油價可持穩於每桶約 50 美元價格，有利伊斯蘭債市於 2021 年的表現更優於 2020 年。

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