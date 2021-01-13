赴港IPO觸礁 中國辨臉龍頭曠視科技轉戰A股

中國人臉辨識龍頭曠視科技 (Megvii) 在港 IPO 觸礁後，將轉戰 A 股，計畫以公開發行存托憑證 (CDR) 的方式在科創板上市。

曠視科技 2019 年 8 月曾向港交所遞表，但由於遭美國列入制裁名單，加上傳出財務數據未達標，而放棄赴港上市。該公司去年 2 月曾向港交所補充上市資料，惟最後不了了之，目前其上市申請處於「失效」狀態。

新浪財經報導，曠視科技正在接受中信證券上市輔導，並且已在 2020 年 9 月簽署了輔導協議。曠視科技之前曾表示，科創板支持和鼓勵「硬科技」企業上市，是中國科技企業發展的好機遇。

市場人士認為，中國「十四五」將人工智慧列為前沿領域的首要位置，在政策和資本的推動下，作為新基建的重點之一，預計人工智能產業將會快速發展，成為曠視科技轉戰 A 股的契機。

曠視科技以深度學習為核心競爭力，具備 AI 與 IoT 兩大利器，目前已擁有 250 項 AI 相關專利，主要業務包括個人物聯網解決方案（SaaS 及個人設備）、城市物聯網解決方案、供應鏈物聯網解決方案四大業務。

按 2018 年收入計算，曠視是中國最大的雲端人臉識別身份驗證解決方案提供應商，市佔率超過 60%，成長為一家估值 300 億的獨角獸。

值得注意的是，阿里系是曠視科技第一大股東，阿里巴巴通過淘寶中國間接持有 14.33% 股份，螞蟻金服通過全資子公司 API (Hong Kong) Investment Limited 間接持 15.1%，阿里系合計持有 29.43% 股份。

曠視成立於 2011 年，最初英文名是 Face++，寓意公司專注於圖像計算、人臉識別技術。而曠視科技真正走入更多人視野是因為支付寶的刷臉認證支付。