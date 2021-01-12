華為：鴻蒙不是Android或iOS複製品 2021年搭載鴻蒙設備量上看4億台

華為消費者業務軟體部總裁王成錄週二 (12 日) 表示，鴻蒙系統既非 Android 或 iOS 的複製品，也不是因應美國制裁而生的替代品，是真正面向物聯網 (IoT) 時代的全景操作系統，並稱今年搭載鴻蒙的終端裝置目標上看 4 億台。

新浪財經客戶端與新浪科技共同舉辦的「2020 科技風雲榜」週二正式開幕，王成錄於主題演講中表示，基於智慧手機的行動網路產業發展已來到非常重要的轉型期，再加上物聯網設備不斷出現，整體產業正處在一個非常關鍵的轉換期，華為鴻蒙系統的誕生，目標就是為了用一套系統解決大大小小物聯網設備的問題。

針對外界質疑，王成錄指出，鴻蒙系統既不是 Android 和 iOS 的複製品，也不是因應美國制裁而生的替代品。

王成錄進一步解釋，鴻蒙與 Andriod 和 iOS 不同點在於，後兩者僅為基於手機的操作系統，而華為希望達到的目標是，對消費者來說，使用各式裝置時可以像使用一台手機一樣簡單；對開發人士來說，僅需在系統裡開發一次業務邏輯代碼，便可在多項終端裝置上進行部署。

王成錄說，在真正的物聯網時代來臨時，需要像鴻蒙一樣的系統來貫穿所有設備，這點鴻蒙已經邁出第一步，也是非常重要的一步。

他透露，華為今年目標為，搭載鴻蒙系統自有設備數超過 2 億台，並在開放給第三方設備後，裝機量再增 1 億台，使全年搭載鴻蒙系統的終端裝置總數達到 3 億至 4 億台。