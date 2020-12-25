中國經濟復甦強、新十四五政策助攻 人民幣走強將成美國新挑戰

隨著中國疫情後經濟快速復甦、十四五計畫出爐以及寬鬆貨幣政策的趨緊，市場預估人民幣升值將成為新常態，成為美國未來的挑戰。

今年年中美元兌人民幣跌破 1 美元兌 7 元整數關卡後，目前來到 6.53 ，接近 2 年來最高水平，主因在於美元疲軟—美元指數 (DXY) 自 3 月攀抵高點至今已下跌 12% 以上。

人民幣強勢的其他原因還包括中國經濟自新冠肺炎的快速復甦，以及中國人民銀行收緊貨幣寬鬆政策。人行的舉動與聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 的鴿派形成鮮明對比。

Fox Business 專欄作家 Stephanie Pomboy 表示，中國的工業生產已反彈至疫情前的速度，而服務業的成長率也超過去年的水準。相比之下，美國工業生產持續自去年同期水平下滑，不過服務業今年已回到疫情之前的水平，儘管仍未觸及 2018 年的高峰。

Pomboy 表示，與美國政府相比，中國政府在應對疫情具有優勢，北京當局還利用這場疫情加快下一個「十四五」計畫的過渡，計劃從出口導向經濟轉型至內需消費驅動的經濟體。

這意味著中國不再需要為出口商提供融資，以往中國會購買美元和美債，同時印刷人民幣，這會擴大美國的雙赤字，彌補預算赤字和經常帳的缺口。

不過，北京當局大約在 5 年前逐漸減少購買美債，中國人行的資產負債表維持穩定，同時間，聯準會為了維持金融市場，其資產負債表已經自 4.1 兆美元激增至 7.2 兆美元。隨著美元對人民幣的供應增加，美元理所當然會逐漸失去價值。

Pomboy 表示，儘管北京正在減少美債持有部位，卻正在積極累積「硬資產」，在全球需求疲軟時期，中國的工業商品進口激增，銅進口增加 39%，鋼鐵成長 74%，原油上升 9.5%。此外，中國還正擴大黃金儲備，並在非洲和其他地方投資貴金屬礦源。

同時，中國也不再支持國內的殭屍企業，加強對國內企業監管，例如本週宣布對阿里巴巴集團等科技巨頭進行反托辣斯調查。

透過人民幣升值，北京正在加強國內民眾的購買力，同時加速讓人民幣能成為美元的替代貨幣，Pomboy 認為未來中國人民幣升值將成為美國的競爭挑戰，而不再是貶值。