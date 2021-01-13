【中信投信】中國信託全球收益ETF傘型基金 牛年固利 養胖年終獎金

中國信託全球收益 ETF 傘型基金 1/19 盛大開募

疫情壟罩下，雖然為全球經濟帶來許多不確定性，但疫後有兩大趨勢不可忽視：ESG 與高股息！從疫情爆發後，投入這兩類資產的資金就直線攀升；ESG 崛起是跨國界的，高股息則是台灣特有的現象級商品，但兩者共同的特點就是，有助投資人於低利環境下穩穩收息。

看準疫後這兩大趨勢，中信投信預計於 1 月 19 日盛大募集「中國信託全球收益 ETF 傘型基金」，旗下包含三檔創新 ETF 產品：中信中國高股息（00882)、中信 ESG 投資級債（00883B)、中信低碳新興債（00884B)。

指數股票型基金（ETF) 於台灣發展越見蓬勃，2020 年台灣掛牌 ETF 資產規模增加近千億台幣，朝 1.8 兆台幣叩關。中信投信旗下 ETF 基金規模也於近幾年穩健成長，並躍升為全台第三大債券 ETF 發行商，這次新發行的基金皆為「境內首檔」，中信中國高股息（00882) 為境內首檔以陸股為主的配息型產品，有助降低國人存股過於集中台股衍生的區域風險；市場 ESG 產品繁多，獨缺以 ESG 為主題的債券 ETF，使中信 ESG 投資級債（00883B)、中信低碳新興債（00884B) 與其他債券 ETF 更具區隔性，且這兩檔亦為中信投信與指數編撰公司 ICE 簽訂 ESG 合作備忘錄後的首發產品。

中信中國高股息（00882) 經理人葉松炫指出，國內投資人熱衷高股息產品，但投資區域高度集中於台股，就投資而言，難免產生投資區域過度集中的風險。舉例而言，因應疫情衝擊，英美監理機關限制國內金融機構配發股利，這想法正在多國主管機關間發酵，對於熱衷存股的投資人來說，此時或許是審慎考慮分散區域風險的適切時機。

葉松炫表示，根據去年 11 月彭博統計資料，上證指數、富時 A50、MSCI 中國等指數，其指數股利率大約介於 1.48% 至 2.31%，但中信中國高股息追蹤恒生中國高股息率指數，其股息率高達 7.25%。

葉松炫解釋，恒生中國高股息率指數股息率高的原因有二，一方面是於香港掛牌的陸股需迎合外資對現金股利的偏好，因此即使同一間企業於中國、香港兩地掛牌，H 股的現金股利率往往高於 A 股。

葉松炫認為，另一方面，股價表現與股息率呈反比。近 3 年在資金行情主導下，成長股表現持續領先價值股，使價值股股價相對受壓，股息率相對被拉高。現在的經濟有點類似 2016 年、2017 年時的情況，16 年全球陷入低成長，17 年景氣復甦，資本市場隨即上演價值股大反攻的戲碼；恒生中國高股息率指數於 17 年上漲 45%，相較上證指數的 6.6%、滬深 300 指數的 21.8%、富時 A50 的 32.4% 來得吸引人。

中信中國高股息追蹤恒生中國高股息率指數，該指數依股息率排序後，排除博奕、菸草等產業，考量波動性及配息穩定性後篩選 50 檔於香港掛牌的陸企；且該 50 檔陸企市值就等於全台 1700 餘檔上市櫃公司的市值加總。

中信 ESG 投資級債（00883B) 經理人張勝原表示，世界經濟和疫情擴散的拉鋸戰仍未結束，疫苗雖已研發完成，但施打速度比預期緩慢，預料第一季經濟仍將飽受疫情困擾，市場將維持高檔震盪，相對保守的投資級債，仍將是投組中不可或缺的配置。

中信 ESG 投資級債（00883B) 追蹤 ICE15 年期以上已開發市場 ESG 美元投資級公司債券指數，指數成分股透過 ESG 篩選，分別排除具爭議性武器及具高度 ESG 風險的發行人，其指數信評為 BBB - 以上，涵蓋金融、電信、科技等各大產業龍頭。

中信低碳新興債（00884B) 經理人游忠憲表示，根據 EPFR 統計至去年 12 月底，新興市場債券已經連 13 周吸引資金淨流入，足見新興市場債受弱美元、原物料行情回溫、收益率較高等三大利多支撐下，吸引市場資金搶進。

中信低碳新興債（00884B) 追蹤 ICE15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數，指數以整體投組減碳 20% 為目標，調高碳排放量低的國家權重，調降碳排放量高的國家。指數平均信評為 BBB+，精選前 12 大新興市場國家，聚焦新興美元債。以信評機構穆迪（Moody's) 歷史統計來看，新興主權債評等若為投資等級以上，其違約率趨近於零，適合長期持有。

總結來說，恒生中國高股息率指數今年股利率高於多數主要陸股指數，且對今年價值股股價展望樂觀，投資人不妨逢低入場。風險偏好較保守的投資人，藉由 ESG 排除非財務因子風險的債券 ETF，進一步強化債信評等，於疫情動盪時代，能夠發揮資產防護功效。

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ETF 基金之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬，而標的成分債券價格波動 (包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響) 將影響基金標的指數的走勢，然基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。基金雖以追蹤標的指數報酬為目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：

1) 基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市 / 上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。

2) 基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

3) 基金以新臺幣計價，而基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。

投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等於基金掛牌上市 / 上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上市 / 上櫃掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折 / 溢價的風險。本基金上市 / 上櫃日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心) 所有關規定辦理。

基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。各子基金於上市 / 上櫃日後將依臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

【中國信託全球收益 ETF 傘型基金】之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬 (中國信託 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券 ETF 證券投資信託基金之標的指數為 ICE15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數) 及(中國信託 15 年期以上已開發市場 ESG 投資級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金之標的指數為 ICE15 年期以上已開發市場 ESG 美元投資級公司債券指數)及(中國信託恒生中國高股息 ETF 之標的指數為恒生中國高股息率指數)。

交易大陸地區境內債券風險包含：信用評等風險、流動性風險及法令變動風險等。另外，境內債券可循債券通方式投資大陸地區債券，其相關投資相關風險：包括交易機制不確定性之風險、額度限制風險、交易產生之營運及操作風險、交易對手風險、匯率風險、價格與債券流動性風險、跨境交易風險及法規遵循風險等。

各子基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

投資涉及新興市場部份，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。另本基金可能會因匯率變動、市場流動性變動等因素而蒙受虧損，故不適合無法承擔相關風險之投資人。

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