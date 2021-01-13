被華爾街打入冷宮 川普卸任後事業與生活挑戰重重

自上周美國總統川普的支持者在國會發起暴動導致傷亡後，川普如成眾矢之的，遭推特封鎖帳號、大企業切割，據傳就連與川普密且往來的德意志銀行都斷絕與川普的關係，華爾街其他金融機構也開始對川普保持距離，恐影響他卸任後事業與生活。

據 CNBC 引述消息人士報導，德銀 1990 年代起就是川普主要商業貸款方，目前川普集團對德銀的未償還貸款總額約達 3.4 億美元，預計 2023 年至 2024 年到期，屆時川普需全數償還，或尋找其他機構放貸延續債務。

如果川普拖欠貸款，德銀可以取得川普以抵押貸款擔保的高爾夫球場和酒店，倘若還不足以償還債務，銀行可以要求川普親自為債務提供擔保，這可能影響川普事業前景與卸任後生活。

前聯準會審查員、波士頓大學金融講師 Mark Williams 表示：「川普品牌已經嚴重受損，從公共關係的角度來看，他是有毒的，他的命脈在於他借錢進行槓桿交易的能力，一旦融資來源乾涸，將給他帶來更多財務壓力。」

除了德銀，其他金融機構也極力與川普切割，紐約金融機構 Signature Bank 要求川普需辭職，並表示將關閉他約 530 萬美元的兩個個人帳戶。 Signature Bank 一位發言人表示，該銀行不會與「任何無視選舉人團結果」的客戶建立業務關係。

Professional Bank 也表示不再與川普集團 (Trump Organization) 有任何商業往來，立即中止彼此關係。

可以預期的是，川普仍有無數種方法可以數千萬投票給他的選民身上賺錢。Williams 表示，儘管川普更難取得流動性，但仍有機構願意向他提供貸款，只是利率可能比他習慣的高。

如果最終川普成華爾街黑名單，他還有一條路可走。密蘇里大學堪薩斯分校經濟與法學副教授 William Black 表示：「川普在他生涯中可能做過至少五次，也就是策略性破產。」