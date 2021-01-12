10奈米製程終於放量！英特爾：Ice Lake處理器將於Q1量產

經歷多次的延遲，英特爾 (INTC-US) 周一 (11 日) 表示，採 10 奈米製程的「 Ice Lake」伺服器處理器將於本季量產，並預估今年 10 奈米晶片產量將超過上一代的 14 奈米晶片。

英特爾的資料平台團隊執行副總 Navin Shenoy 表示：「今天，對於英特爾來說，是一個重要的里程碑，因為我們將持續加快 10 奈米產品的交貨速度，並將緊盯執行面，以達成領先產品的可預測步調。」

此外，英特爾還表示，今年電腦 CPU 將推出 50 種新款處理器設計，其中有 30 款採用 10 奈米製程技術。

周一宣布的 Ice Lake-SP Xeon 處理器，是英特爾首款採用 10 奈米製程的伺服器理器，搭載 Whitley 伺服器平台，每個 CPU 的 DDR4 記憶體插槽將由 4 個增加到 6 個，並導入 PCI Express Gen 4 晶片。

據外媒 Wccftech 引用科技論壇 Chiphell 爆料的英特爾產品路線圖報導，英特爾的下一代使用 Eagle Stream 平台的 Sapphire Rapids Xeon 處理器系列預計也將在明年下半年推出，然而，由於製程延誤，可能不會在 2023 年前實現量產。

作為電腦、資料中心伺服器的最大處理器 (CPU) 大廠，英特爾深陷 7、10 奈米製程延誤的泥沼中，英特爾 10 奈米製程已延遲 3 年多，而 7 奈米去年也宣布將再度延後，導致原先規劃的新產品進度因此受到牽連，使超微 (AMD-US) 等競爭對手趁勢侵蝕英特爾的市占。

英特爾也開始考慮將訂單委外代工，以緩解製程延誤帶來的影響。據彭博 (Bloomberg) 上周五 (8 日) 引述消息人士透露，英特爾已向台積電 (2330-TW) 和三星洽談委外製造晶片事宜，台積電正準備為英特爾提供 4 奈米製程，計畫 2021 年第四季試產，並於 2022 年實現量產。