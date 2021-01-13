〈紐約匯市〉美債殖利率下降 美元連四日升勢中斷 新興市場貨幣漲

美元對一籃子貨幣周二 (12 日) 下滑，近期因美債殖利率攀升推動的漲勢似乎失去動能。風險胃納回升，交易員對澳幣、紐元等貨幣興趣濃厚，也令美元蒙受壓力，新興市場貨幣普遍走高。

ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.44% 至 90.074，是四個交易日來首次下跌。

美國公債殖利率走低，美國財政部標售 380 億美元 10 年期公債獲得強勁需求，促使交易員回補空頭部位，並扭轉了殖利率稍早的升勢。

近來美債殖利率上升對美元帶來的支撐，蓋過美國額外財政刺激可能引發通膨加速上升的擔憂。但許多分析師仍預料美元將重拾跌勢，看好財政刺激和疫苗推出，將使全球經濟前景更加光明。

在美國聯準會 (Fed)、投資人對高風險資產擁有強勁需求下，美元指數去年連跌好幾個月，本月更曾觸及近三年低點。

矽谷銀行高級外匯交易員 Minh Trang 說，美元最近幾天受到提振，反映歐洲各地新採取的封鎖措施，推升人們對歐洲經濟出現「雙底衰退」的疑慮，而且美債殖利率上升，提供支撐。

美元走軟之際，風險較高的已開發市場貨幣走高，澳幣勁揚 1%，紐元升值 0.9%。大多數新興市場貨幣，如離岸人民幣、墨西哥披索、南非蘭德也上揚。

英鎊彈升，英國央行 (BOE) 總裁有關負利率可行性的談話，在一定程度上抑制了英國將實施負利率的預期。

比特幣依舊疲軟， 周二下跌約 3% 至 34,384 美元，是連續第四個交易日下跌，先前曾在上周五 (1 月 8 日) 飆升至破紀錄的 4.2 萬美元。

截至周三 (13 日) 台灣時間約 6:00 價格：