台幣早盤升值逾5.3角再戰前高 升值近1.8%一枝獨秀

在拋匯強大力道下，新台幣升值狂潮不止，今 (13) 日以強升 2.11 角開出後，隨即升破 28 元大關，最高一度來到 27.947 元，升值多達 5.34 角，升幅近 1.8% 在主要亞幣中一枝獨秀，且距離前高 27.943 元僅一步之遙，也激勵台股資金行情持續發酵，並未受昨日國內驚傳首例醫師院內感染事件的衝擊。

新台幣今日以 28.27 元、升值 2.11 角開出後，隨即衝高至 27.947 元，升值多達 5.34 角，盤中在 27.97 元附近震盪。

盤中主要亞幣中以新台幣一枝獨秀，升幅逼近 1.8%，其次為日圓、人民幣升幅 0.15-0.2% 間，泰銖、星元升幅不到 0.1%，韓元僅在平盤附近波動。

事實上，央行近來已連二度在臉書粉絲團上呼籲大眾勿過度拋售美元，先是希望大眾同舟共濟，後又提醒廠商不要過度拋匯造成美元越賣越低，以免砸到自己的腳。

央行強調，市場的秩序有賴所有參與者共同維護；同時，外傳央行近日對匯銀祭出專案金檢，對銀行客戶拋匯量異常增加、企業匯入款的資金等深入檢查。

法人指出，央行連日公開呼籲，顯然是在這波新台幣狂潮中陷入苦戰，短線升值趨勢仍明確，至於央行下一個防線位置有待觀察。