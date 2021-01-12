債市空軍來勢洶洶 美債殖利率全面起飛

華爾街預期民主黨全面執政下，將推更大規模的財政刺激措施，為因疫情重創的經濟提供支持，隨著通膨率上升前景樂觀，美國債市空軍來勢洶洶，債市在一月持續承壓。

儘管上週非農就業數據令人失望，上週民主黨控制參、眾兩院，10 年期美債殖利率一舉突破 1%，自去年 3 月來首見，30 年期美債殖利率亦升至 1.89%。

本周美債有望延續上週的拋售。週一截稿前，10 年期美債殖利率上漲 1.83%，暫報 1.127%，2 年期美債殖利率升 1.39%，暫報 0.139%。10 年期美債殖利率上漲 1.12%，暫報 1.884%。

華爾街分析師預計，民主黨將在去年 12 月通過的 9000 億美元刺激法案的基礎上，再通過 9000 億至 1 兆美元的經濟刺激措施。

分析師還預計，隨著美國和其它債券發行者將借款期限轉向較長期，並長期維持低利率，機構投資者資金紛紛湧向殖利率較高的債券，殖利率曲線將趨於陡峭。聯準會 (Fed) 和其他央行可能會緊隨其後，持續高速購債。

本週美國財政部有大量公債標售，預計將標售 580 億美元三年期公債、380 億美元 10 年期公債和 240 億美元 30 年期公債，因美債殖利率上升料將吸引尋求逢低買入的投資者的興趣。

AmeriVet Securities 美國利率主管 Gregory Faranello 表示，市場將轉向吸收長期公債，很可能會在相當長的一段時間內達到某些最有吸引力的殖利率水平。