推特血染近7%！凍結超強人氣川普帳號 德國領袖抨擊

繼臉書暫停川普帳號至少到其任期結束後，推特上週五 (8 日) 盤後宣布，「永久停用」川普帳號，華爾街預料失去川普超強人氣流量，推特、臉書用戶將受到影響、美國政府未來可能更加強監管社群媒體，週一 (11 日) 推特、臉書等股價血染。

週一截稿前，台北時間週一晚間 11 時 50 分許，推特 (TWTR-US) 午盤下跌逾 6.7%，臉書 (FB-US) 下跌 2.98%，Pinterest (PINS-US) 下跌 0.15%。

推特 (TWTR-US) 週一盤中股價下跌逾 6.7% (圖片：AFP)

推特上週五因進一步煽動暴力的危險永久暫停川普帳號，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 週一抨擊，(推特) 完全凍結川普帳號是有問題的，美國國會應該制定管理言論自由的規則，而不是私營的科技公司。

法國歐洲事務部長 Clement Beaune 隨後響應，看到一家私營企業做出如此重要的決定，令他感到震驚，這件事應該由公民來決定，而不是由企業 CEO 來決定。

華爾街分析師認為，似乎可以預期美國政府實施更多的監管活動。

先前川普就曾多次抨擊《通訊端正法》第 230 條，其推文遭推特標記「沒有根據」並提醒讀者查證，川普對推特此舉表達不滿，認為這干預大選並扼殺言論自由。

大型科技公司使用第 230 條的豁免權，該項「保護傘」讓社群平台無需為第三方使用者張貼的言論內容負法律責任。

美銀證券分析師認為：「儘管民主黨政府可能不太關注第 230 條的重大改革，但最近發生的事件可能使內容立法更趨向可能。」

美銀稱：「鑑於最近發生的事件，我們預計國會將針對社交媒體內容制定新的立法，但注意新法將為社交媒體企業提供更好的指導方針和更少的不確定性。」

Bernstein 分析師認為，我們可以期待更多的監管活動嗎？答案似乎是有可能的。