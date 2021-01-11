英監管局「空襲」警報！比特幣投資者準備賠光所有的錢

週一 (11 日) 整個加密貨幣生態圈一夕蒸發超過 1700 億美元，同時，英國金融行為監管局 (FCA) 發出「空」襲警告，加密貨幣投資人應有心理準備會賠掉所有的錢。

週一比特幣和其他數位貨幣資產一夕蒸發超過 1700 億美元，週一台北時間晚間 10 時 30 許截稿前，比特幣 (BTC) 24 小時內價格已從高點 39,934.76 美元暴跌逾 7000 美元來到 31,115 美元，暫報 32710 美元。

比特幣 (BTC) 24 小時走勢圖。(圖片：鉅亨網)

以太幣 (ETH) 已從高點 1,325 美元跌落 950 美元，暫報 1022 美元。

以太幣 (ETH) 24 小時走勢圖。(圖片：鉅亨網)

分析師認為，週一加密資產大跌預示著，加密投資者需要獲利回吐。

加密貨幣金融服務公司 Babel Finance 投資與交易執行董事 Simons Chen 表示：「修正是可以預期的，近四週比特幣價格從 20,000 美元以下飆升至 40,000 美元引起拋售壓力。比特幣跌落 40,000 美元大關可能是引發獲利了結的誘因。」

比特幣在過去 12 個月中仍上漲了 340% 以上，上週創略低於 42,000 美元的歷史新高。在加密貨幣市場劇烈波動之際，投資人還在考慮是否投資加密貨幣？

英國金融行為監管局 (FCA) 警告，他們要有心理準備，未來可能會賠光所有金錢。

英國金融行為監管局表示：「FCA 意識到一些公司正在提供對加密資產的投資，或與加密資產相關的貸款或投資，這些投資有望帶來高報酬，但如果消費者投資這些類型的產品，他們應有心理準備將賠掉所有的錢。」

FCA 警告，對於加密資產有關的投資，若出現任何問題，消費者不太可能獲得金融公評服務機制 (FOS) 或金融服務賠償機制 (FSCS)，為此他們應該保持警惕。

AJ Bell 金融分析師 Laith Khalaf 表示，監管機構顯然是擔心加密貨幣投資本身的高風險因詐騙活動加劇，那些不受監管行銷文案瞄準消費者，僅強調高報酬卻忽視不提潛在的風險。」

然而，一些華爾街分析師仍看多比特幣長期的漲勢。

一些華爾街分析師仍看多比特幣後市。(圖片：鉅亨網)

加密貨幣的風險資本和貿易公司 Kenetic Capital 創始人 Jehan Chu 表示，比特幣 (今日) 回落可能是投資者逢低買入的一個很好的切入點。

Jehan Chu 認為：「對我們而言，這種短期盤整是自然而必要的，對於長期投資者而言，這是一個很好的切入點，因為我們看好本季比特幣將迅速達到 5 萬美元、今年底達 10 萬美元。」

摩根大通 (小摩) 將比特幣視為數位黃金，一種避險資產和對沖通膨的工具。小摩近期報告顯示，從長遠來看，比特幣可能會達到 146,000 美元，因為它與黃金作為替代貨幣來競爭。