護國神山加持 三大科學園區及週邊徵才年增1成

在護國神山台積電 (2330-TW) 加持下，台灣去年經濟成長亮眼，根據人力銀行調查，三大科學園區及週邊地區，最近半年徵才逆勢成長 10%，平均每月 15 萬個工作機會，意即每 4 個工作機會就有 1 個來自科學園區及週邊，其中以中科需求最為強勁。

據 104 人力銀行調查，2021 年元月線上工作機會數達 70.6 萬個，連續兩個月站穩 70 萬大關，也是六年來同期次高。總經理黃于純指出，去年第 3 季開始，企業徵才漸回溫，第 4 季因遞延效益持續，淡季不淡，並創年度最高峰，展望今年，若無「黑天鵝」再襲，徵才動能可望延續，目前仍是優勢人才多頭的求職市場。

據徵才資料庫顯示，三大科學園區及週邊地區去年下半年平均每月有 15 萬個工作機會，占全體同期的 23%，也就是說，全體平均每 4 個工作機會，就有 1 個來自科學園區及其週邊。園區產業特性相對不受疫情影響，工作機會數比 2019 年同期增加 10%，相比全體徵才市場僅年增 1%，表現相當亮眼。

黃于純觀察，中部科學園區及其週邊徵才 6.6 萬人居首，主因台積電 7 奈米 2018 年落腳中科，帶動供應鏈廠商相繼進駐，加上大台中地區幅員遼闊、民生消費產業興盛，五年徵才成長 19% 力道最強。

黃于純進一步指出，中科及其週邊因屬大台中都會區，6.6 萬個工作機會中，1.3 萬個來自住宿餐飲業，受惠台積電先進製程擴廠，中科及其週邊徵才以建築業五年強彈 200% 最高。

南科發展至今約 26 年，徵才 3 萬人中，以電子資訊業 6000 人最多，同樣因台積電 5 奈米、3 奈米陸續進駐，建築業五年徵才成長達 157%。而竹科發展最早，已設立逾 40 年，新設廠房多已興建完畢，竹科及其週邊目前 5.4 萬個工作機會中，主要來自電子資訊業 2.2 萬個。