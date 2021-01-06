乾杯徵才新計畫 時薪最高上看240元 釋出百個職缺

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今 (6) 日宣布，為招募計時員工自 3 月 1 日起推出全新徵才計劃，預計共開出百位職缺，時薪最高上看 240 元，較法定最低時薪 160 元高出 50%，同時，首度開放時薪社員領業務獎金，一個月最高可領到 5000 元，力拚以優渥薪資條件搶餐飲人才。

乾杯董事長平出莊司表示，經過 3 年的品牌調整、盤點店鋪汰弱留強，已在去年底完成集團轉型為和牛企業，不再只是燒肉店。

平出莊司指出，今年台灣事業將全力衝刺牛肉核心事業、加速展店，預計新開 5-10 家店鋪，而為因應展店需求，釋出百位職缺。

乾杯強調，由於餐飲業競爭激烈，人力需求多，此次推全新徵才計畫，希望以優於業界的徵才福利吸引人才，目標是招募領班階級以下的時薪社員，以基本時薪計算，不同品牌通過各站區考核即可加薪，時薪最高上看 240 元，較法定最低時薪 160 元高出 50%，並首度開放時薪社員領業務獎金，一個月最高可領 5000 元。

此外，乾杯也祭出起薪 200 元的乾杯之星培訓計劃，透過高時薪、無時數設限的全新制度培育儲備幹部，時薪社員若於訓練階段時把握機會考核，後續轉月薪社員，可直接從領班階級開始。

乾杯指出，集團未來領班階級以上的月薪社員，包括領班、副店長和店長三種職位，將從時薪社員開始培養。