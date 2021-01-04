調查：看好Q1景氣內外皆溫 85%企業有徵才計畫

揮別受疫情籠罩的 2020 年，展望今年第一季景氣，企業樂觀度明顯上揚，據 yes123 求職網調查，有 55.6% 的企業透露有加薪計畫，漲幅平均落在 3.9%，還有高達 85% 的公司有徵才計畫。發言人楊宗斌指出，外銷訂單持續加溫，搭配過年效應加持，首季內需消費轉趨熱絡，勞動市場依舊處於「事求人」狀態。

yes123 求職網調查指出，企業對今年第一季景氣保持「偏正向」看法，樂觀度創下 11 個季度以來新高；上班族的悲觀度也明顯縮小，更降至 12 個季度以來新低。

調查也顯示，有 55.6% 的企業透露，第一季有加薪計畫，但比率低於去年同期的 58.7%，其中又分成 47.8% 計畫「績效加薪」；只有 7.8% 才是計畫全面加薪，整體加薪幅度平均落在 3.9%。

楊宗斌表示，由於疫後經濟前景混沌不明，因此在企業調薪部分，基本原則為員工績效至上，齊頭式加薪仍屬少數。屬於非經常性薪資的獎金分紅，更成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有正向連動性。

此外，有 85.3% 的企業透露，在第一季有徵才計畫，比率高過前一次調查 (去年 9 月 80.2%)，其中以餐飲住宿與休閒旅遊、科技資訊、營建與不動產三大產業徵才意願最高，均超過 9 成。平均而言，每家企業對人才的需求為 14 人，規模大於前一季的 10.9 人，也略多於去年同期的 13.1 人。

觀察今年第一季有計畫徵才的企業，它們釋出的主要職缺類型屬於「基層員工」，其次依序為「第一線門市或銷售、業務人員」、「產線作業員」、「儲備幹部」等。調查顯示，企業平均提供的月薪條件，落在 35562 元，低於前季調查時的 38574 元，但高於去年第一季的 34477 元，創 8 年以來同期新高。