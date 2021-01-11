〈年後換工作〉逾95%企業有徵才計畫創7年新高 起薪開出36500元

上班族年後跳槽意願攀升，公司也開始擔心離職潮，據求職網站調查，有高達 95.3% 企業透露，農曆牛年後有徵才計畫，比率創下 7 年新高，內外銷廠商持續看好「疫後經濟」復甦，同步擴大招募規模，平均開出的月薪條件為 36500 元，較去年增加 1304 元，漲幅約 3.7%。

yes123 求職網今 (11) 日公布調查指出，有 95.3% 企業在牛年農曆年後有徵才計畫，其中 64.6% 屬於單純是填補員工離職後的空缺，其餘 30.7% 則屬於擴編，平均每一家將釋出 16.7 個工作機會，高於去年的 15.8 個。

yes123 求職網發言人楊宗斌指出，資方看好走出疫情後經濟復甦力道，不但帶來轉單、急單效應，部分台商已都回台設廠，內需消費力道同步反彈，廠商紛紛擴大招募規模，讓年後徵才熱度持續升溫。

至於跳槽族最關心的薪資條件，對於年後預計徵才的企業來說，平均開出的月薪 36.5K，年增 3.7%，每月多出 1304 元，續創 2009 年以來的新高。換算下來，日薪約提高 44 元，相當於每日可多買一杯平價咖啡。

楊宗斌解讀，主要受惠於基本工資連五個年度增加，以及後疫情時代的企業鮭魚返鄉潮，由於擔心缺工、搶不到人才，加上薪資透明化，產生同業比價效果，自然讓年後職缺開出的薪酬、獎金、福利等條件水漲船高。

楊宗斌進一步表示，台灣相較其他國家防疫有成，意外有機會讓「海漂族」變「海歸派」，特別是有家人要照顧的中高階主管、外派台幹，基於安全考量，會提高返台求職意願；國外求學的新鮮人也迫於僑居地工作機會喊卡，改變職涯規劃回台。不過，畢竟國內整體工作機會的「胃納量」沒有太大變化，這些海歸派可能要屈就，或有學非所用的心理準備。

楊宗斌指出，海歸派若有一些新科技專長，像是 5G、AI、數據分析、區塊鏈、跨境電商經驗者，搭配語言能力優勢，不排除會有較多錄取機會。