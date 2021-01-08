台灣2020年新生兒跌破17萬 首度出現人口負成長

台灣首度出現人口負成長！內政部今 (8) 日公布最新統計，全台人口總數為 2356 萬 1236 人，2020 年 1 至 12 月出生人數為 16 萬 5249 人，年減 7.04%，創下歷史新低；死亡人數則為 17 萬 3156 人，年減 1.78%，但仍趕不上出生下滑的速度，台灣預估 2025 年進入超高齡社會，恐為經濟成長蒙上陰影。

根據內政部戶政司統計，去年 12 月湧現新生兒出生潮，攀升至 1.75 萬人，較前一年同期增加 631 人，增幅為 3.7%，雖然 12 月死亡人數年減 1.3%，但累計全年死亡人數為 17 萬 3156 人，出生人數衰退至 16 萬 5249 人，跌破 17 萬大關，死亡較出生多出 7907 人，台灣人口首度出現「死亡交叉」。

受疫情影響，國人結婚數大幅下跌，加上邊境管制影響，外籍配偶、移民無法彌補自然增加的不足，去年折合年粗出生率為 7.01‰，勉強保住 7 字頭，折合年粗死亡率則為 7.34‰。

國發會去年發布報告指出，台灣近年出生人口數快速下滑，加上新冠肺炎疫情影響，國人婚育狀況不理想，人口提前步入負成長，並將於 2025 年進入超高齡社會，且人口年齡中位數也持續走揚，推估 2034 年全國人口約有一半為 50 歲以上的中高齡族群。

台灣貿易主要競爭國南韓，日前也發布人口統計，受新冠肺炎疫情影響，去年新生兒首度跌破 30 萬人，降至 27 萬 5815 人，比預期下滑的速度更快，死亡人數則為 30 萬 7764 人，同樣出現人口負成長，專家推估人口斷崖的出現首先會對勞動人口 (15 到 64 歲) 造成衝擊，也為南韓經濟成長蒙上陰影。