又一空軍投降！特斯拉逼近900美元登新高 迎史上最長連漲紀錄

繼週四加拿大皇家銀行發布認錯報告後，週五 (8 日) 特斯拉又一空軍投降，激勵特斯拉股價逼近 900 美元，創連續 11 個交易日收紅。

特斯拉空軍去年損失高達 400 億美元，今年空頭陣營持續縮減，週四加拿大皇家銀行發布認錯報告後，投資機構 Evercore ISI 週五也退出空軍陣營，將特斯拉股票評級從「賣出」上調至「持有」，目標價從 225 美元上調至 650 美元。

受此消息影響，特斯拉 (TSLA-US) 週五飆漲 7.84% 至每股 880.02 美元，逼近 900 美元，創下歷史新高，市值升至 8341.7 億美元，連續 11 個交易日收紅，迎有史以來最長連漲紀錄。

Evercore ISI 分析師 Chris McNally 稱：「無論是估值混亂還是輪轉，我們對特斯拉抱持的觀點已嚴重錯誤一年多。」

McNally 稱，過去 Evercore ISI 將特斯拉視為一家汽車公司，然而這個觀點是嚴重錯誤的。

McNally 解釋：「事實上，我們認為科技 / 散戶投資者將 (特斯拉) 視為兩家獨立的科技公司，一家是電動汽車的市場領導者，另一家是提供無人駕駛汽車技術、太陽儲能、電池和動力系統技術的公司。」

McNally 認為，民主黨掀起完全執政的「藍色浪潮」中，特斯拉處於最佳位置，能從拜登新政府的氣候政策中獲利。

特斯拉本週市值增加逾 1,050 億美元，市值超越臉書成為全美第五大公司，僅落後蘋果、微軟、亞馬遜和 Google 母公司 Alphabet。

在過去的 12 個月中，特斯拉股價漲幅達 796%，而標準普爾 500 指數上漲約 17%。