蘋果電動車代工找上現代汽車 現代股價狂飆17%

周五 (8 日)「韓國經濟日報」報導指出蘋果正在與現代汽車集團就合作開發自動駕駛電動車進行協商，該報導沒有詳細說明消息來源。對此，現代汽車表示，與蘋果的談判處於「早期」階段，而蘋果正與包含現代汽車在內的多家全球汽車製造商進行討論。

受到這個利多消息刺激，現代汽車應聲飆漲 17.2%。同時這次合作協商主要由蘋果提出，報導也指出現代汽車內部已完成討論，等待董事會核准。而蘋果與現代之間可能就汽車生產、電池開發方面合作。

而電池開發可能會在現代或起亞的美國其中之一工廠進行。該報導還稱蘋果計劃 2027 年推出電動車，並不是外傳的 2024 年。

之前媒體曾報導鴻海集團自去年起積極轉型衝刺電動車應用，似乎有意與蘋果合作共同打造電動車。除鴻家軍成員外，合作夥伴裕隆 (2201-TW)、國巨 (2327-TW) 等也可望分一杯羹。

Apple Car 傳言已久，但一直未能聚焦發展，過去也經歷裁員和調整方向。不過，隨著近期外媒以及供應鏈不斷有消息釋出，蘋果電動車、自駕車佈局，再次引發市場熱議。

但天風證券分析師郭明錤認為，目前市場過於樂觀，Apple Car 推出時程、供應商及規格、以及蘋果在電動車 (EV) 或自駕車市場競爭力等三點不確定因素下，別在這時冒然搶進 Apple Car 概念股。

郭明錤指稱雖然 Apple Car 並非沒有成功的機會，但在幾乎沒有任何更明確的消息之下，投資 Apple Car 相關概念股的風險極高。