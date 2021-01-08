東京股市突破28000點心理關卡 觸及近30年半高點

週五 (8 日) 日經平均指數 (Nikkei 225) 在持續走高後收在 28139.03 點，較上個交易日上揚 2.36% 或 648.90 點。突破了 28000 點的心理關卡，更新去年以來的高點紀錄。也觸及 30 年又 5 個月 (1990 年 8 月 8 日收在 28509.14 點) 的高點。

日經 225 指數走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日股受昨 (7) 日美國股市上漲激勵，外資等投資心理轉強，促使買進力道大增。

投資人對於美國政權的順利交接抱持希望，也期盼拜登政權會推動進一步的經濟對策，對於經濟的先行展望普遍轉為樂觀。在被視為安全資產的債券等的資金轉移，也影響盤勢發展，加快股市上揚走勢，還有被認為在美國利率走揚時，情勢也相對不利的半導體相關科技股，買進情況也特別顯眼，帶動股市走揚。

雖然有意見認為東京股市的漲勢過熱，不過有日本券商認為在看好、看壞的情緒共存情況下，股市行情更容易走揚。另外美股期貨指數的上漲，也給買方帶來安心感。

JPX 日經 400 指數連續三天走揚，8 日收在 16824.18 點、上漲 1.61% 或 266.59 點。TOPIX 東證股價指數也同樣連續三天走揚，收在 1854.94 點、上漲 1.57% 或 28.64 點。均創下去年以來的高點紀錄。

東證一部的交易金額約達 3.119 兆日圓，是 2020 年 11 月 30 日以來的高水準。成交量報 13 億 8916 萬股。東證一部有 1725 檔股票上漲，約占整體八成。另外有 384 檔下跌，77 檔持平。