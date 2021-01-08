車用晶片短缺燒到日系車廠 Honda傳將減產

新冠肺炎引發的全球晶片短缺一步步威脅汽車產業復甦，據日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，由於車用晶片供應持續短缺，本田汽車 (Honda) 將減少汽車產量。

根據報導，本田汽車本月將先減產 4000 輛車，主要影響三重縣鈴鹿廠 Fit 車款的生產。之後可能進一步減產。

消息人士透露，車用晶片短確的現象「2 月開始可能很嚴峻，光是 1-3 月，日本國內可能有數萬輛汽車生產受影響。」

針對日經報導，本田汽車表示，本月不會因短缺而停止工廠營運，但預料會限制每日生產的車輛數量。若本田本月減產 4000 輛，在 2019 年度全球 477 萬輛汽車約占不到 0.1%。

日本汽車產業開始擔心這種現象將開始在日本蔓延，零組件供應商表示：「我擔心未來除本田以外的車廠也會相繼減產。」

由於車用晶片製造需要三個多月，根據需求快速調整產量成了一項艱鉅的任務。

疫情爆發導致汽車需求在 2020 年上半年驟降，當時汽車製造商暫時刪減車用晶片訂單，晶圓代工廠也將產能移轉至手機與電腦市場。

隨後下半年車市逐漸復甦，中國尤其明顯，但晶圓代工廠已無產能支應車用晶片爆增的需求，導致車用晶片的供應停滯。

Arthur D. Little Japan 分析師 Masashi Okada 表示，由於全球採取大規模刺激措施，大眾也為了避免乘坐大眾運輸工具而提高汽車需求，因此「汽車市場從 COVID 危機中復甦的速度超過預期」。

Omdia 分析師 Suzuyama Kazuhiro Sugiyama 表示，去年手機、5G 基地台、遊戲市場晶片需求強勁，驅使車用晶片生產能力有限，中國電動車的需求激增也加劇供需失衡。

車用晶片短缺嚴重，福斯汽車上個月宣布將刪減中國、北美和歐洲的汽車生產。汽車零組件大廠國馬牌 (Continental) 和博世 (Bosch ) 也承認受到晶片短缺影響，零組件交貨時程已經延後。