〈蘋果推自駕車〉郭明錤：別在此時買進Apple Car概念股

蘋果 Apple Car 近期在市場引發話題，不過天風證券分析師郭明錤認為，目前市場過於樂觀，Apple Car 推出時程、供應商及規格、以及蘋果在電動車 (EV) 或自駕車市場競爭力等三點不確定因素下，「別在這時候買進 Apple Car 概念股」。

郭明錤發布最新報告指出，近期 Apple Car 概念股的股價大漲只是短期現象，雖然 Apple Car 並非沒有成功的機會，但在幾乎沒有任何透明度與能見度下，當下買進 Apple Car 相關概念股的風險極高。

報告中提到，目前市場對 Apple Car 可能在 2024 年甚至是明年的發佈時程過於樂觀，Apple Car 開發時程目前並不明確，即便一切開發順利最快也需等至 2025–2027 年，且因 EV、自駕車市場變化與蘋果對品質的高標準，Apple Car 發佈時程延後到 2028 年後也不意外。

其次，供應商及規格的不確定性，郭明錤表示，目前所謂的 Apple Car 概念股，僅是市場自行臆測，而非真正的 Apple Car 供應商，加上 EV 及自駕車技術規格仍在演變，故現階段要談 Apple Car 最終規格言之過早，若依最樂觀情境預測 Apple Car 在 2025–2027 年推出，供應商及規格最快也需至 2023–2025 年才有初步決定。

最後，他指出，蘋果在 EV 及自駕車市場競爭力也是一大不確定性，雖然市場目前已臆測 Apple Car 可能硬件規格，但 Apple Car 若要成功關鍵不在硬件，而是大數據以及 AI，不過截至目前為止，蘋果並沒有在既有產品上，展現出顯著的相關優勢。

郭明錤強調，市場對 Apple Car 抱有高度期待，但蘋果在新事業並非一帆風順，如過去進軍智慧音箱市場，HomePod 與 HomePod mini 需求均低於預期，目前已推遲新產品的開發計畫。

而 EV 及自駕車市場競爭較智慧音箱激烈，且 Apple Car 上市時，目前的自駕車品牌均至少累積 5 年以上的大數據並有利於深度學習、AI，蘋果身為後進者，需如何克服此落後差距，會是 Apple Car 能否成功的關鍵重點。