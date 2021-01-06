不甩疫情 2020年全台房市推案量突破1.66兆元 年增近1成

2020 年雖有疫情干擾，但房市火熱，全台推案量突破 1.66 兆元，較 1999 年成長近 1 成，各大都會區幾乎都是開紅盤案量正向成長，其中十大推案熱門行政區當中，由桃園市桃園區奪冠，主因是中路、小檜溪兩大重劃區案量注入，千億元總案量將雙北市傳統推案熱區遠遠甩開，成為新任冠軍。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案，由各區編輯逐筆核對 2020 年六都、新竹進場新案，再以可售面積乘於開價加上車位價格驗算確認案量，統計結果 2020 年全年總銷勇破 1.66 兆元，細看各季狀況 329、928 房市檔期推案激活了首季及第三季的推案，可見今年初雖有疫情干擾，剛性需求買盤支撐下，還是維持一定量能。

各縣市推案總銷中，台北市成長最多，有賴於都更危老重建案推案潮以及大型開發案加持，少見精華地段新案進場，也吸引不少首購或是看好地段增值性的投資客搶進，讓建商推案信心大增，其餘 5 都、新竹都有與前年相比都有不少的成長，主因是來自於各地重劃區的案量注入，不過高雄因與 2019 年相比較少大型造鎮案進場，市場以消化餘屋為主，因此總銷下滑約 2 成。

全台各行政區成長幅度驚人，推案量前十五名區域中就有 5 個區域超過 1 倍以上的成長，冠軍則是由桃園市桃園區挾千億元好成績奪下，中路重劃區 2020 年案量大爆發，單區就有突破 500 億元的新案進場，不乏為中悦、昭揚等在地建商推出的換屋及高總價產品，也拉高整體案量表現，另外，小檜溪重劃區 2020 年助攻，國泰、遠雄及亞昕等上市櫃建商紛紛搶進推案，主打 2-4 房首換、首購產品。

台北市 2020 年則是由南港、士林過往非推案熱區的行政區擠進前十名，其中南港區因為有 800 億元的南港輪胎開發案「世界明珠」，一舉衝上亞軍，士林區也有第八名的好成績，去年大案集中在劍潭、基河商圈，因近士林北投科技園區，有開發議題利多，該區段靠著「圓山帝寶」、「達麗陽明大苑」兩大指標案單坪百萬以上的開價，因此加起來總銷破百億的量體。

前十名當中新北市拿下不少席次，像是屬新北市高價區的新店、板橋都進榜，分居第三、第四名，新店區域內除了有央北重劃區以外，2020 年舊市區的「合環 LANDMARK」、「大坪林 ONE」超過百億的案量，十分亮眼，板橋區 2020 年少了市區指標推案注入，單靠江翠北側重劃區穩住殿軍名次，2020 年進場建案主要都是打出河岸景觀，開價上看 6 字頭。

中價位區新莊、三重，同樣靠著重劃區案量上榜，新莊頭前、副都心兩大重劃區經過價格盤整後，正穩定回溫，三重 2020 年仁義重劃區案量猛爆性成長，光仁義重劃區案量就佔掉三重區總銷近 5 成比例，該區因一橋近北市，又有國道 1 號交通機能，目前 2 房總價落在千萬上下，尚算親民，因此吸引不少北市客群，

桃園市還有第六名龜山區及第九名的中壢區擠進前十名，龜山 A7 重劃區 2~3 字頭房價加上捷運機能磁吸不少雙北買盤，2020 年多系列推案進場，且 A7 科技園區、郵政園區動工等議題延續話題性，中壢區則是受到青埔特區機能到位，IKEA、XPark 商場開幕等利多，除了自住客以外，投資客也搶進 1 房產品，拉抬區域熱度。



