新能源類股三利多 這波漲幅玩真的？

新能源指數從年初至今已經漲了將近 207.2%，比科技類股的 44.85% 還高出將近 162%（指數為 Wilderhill Clean Energy Index 和 NASDAQ 指數）。究竟新能源產業的漲勢是由什麼議題所帶動，這波漲勢能不能延續呢？

1. 各國政府大力投入，新能源需求勢不可擋

歐美大國接力承諾將在新能源領域展開更多投入，歐盟在今年的復甦工具中便涵蓋了約 1,500 億歐元綠色經濟和能源轉型領域的投資方案，美國當選總統拜登也曾經一度提及在上任後，將大力投入乾淨能源產業。不論是歐洲或是美國，在 2050 年前都有將傳統能源使用轉向高度乾淨能源的遠大目標。甚至許多大型企業主動提高對 ESG 的要求，帶動整個產業對新能源的需求。根據 McKinsey 估計未來全球乾淨能源的使用比例，將從目前不到三成的狀況提升到 2025 年的 73%。

資料來源：McKinsey Energy Insights’ Global Energy Perspective，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/1。

2. 新能源的成本優勢，10 年內可預見

過去新能源之所以難以取代傳統能源的最大原因之一，是因為新能源的初期建置成本非常高，使得使用成本高於傳統能源而不被市場所接受。然而隨著科技的進度和學習曲線效應，目前在許多領域的新能源生產成本已經大幅下降，根據一份 IRENA 的報告統計，目前大部分新能源電力生產平均成本都已經在 2019 年來到傳統化石燃料的成本區間下緣。

下圖 McKinsey 的報告更指出在 10 年內許多區域的新能源都將比傳統能源更加便宜，新能源的價格競爭優勢不可忽視。

資料來源：McKinsey Energy Insights’ Global Energy Perspective，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/1。

3. 乾淨能源應用，電動車領域最明顯

在各國的乾淨能源政策當中，最清楚被指示要調整的就是運輸碳排放，而電動車是目前最受矚目的解決方案。在有公布停售燃油車的國家中，近一年銷售的燃油車就有將近 1,900 萬輛。一旦禁令開始實施之後，這些銷量都會被新型碳排放較低的運輸工具所取代。

資料來源：Wikipedia，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/12/14。

如果在現行已經宣布的永續能源政策下，保守預估電動車的需求將相較 2019 年成長 17 倍；如果其他國家也加入永續能源政策，或是現有國家加大實行範圍的話，將成長 31 倍。電動車的需求快速成長才剛開始，相關的投資也將蓬勃發展。

資料來源：IEA，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/6/14。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

新能源浪潮剛成形，周邊投資商機將引爆

在各國政府強力支持下，相關的新能源基礎建設將更加完善，促使新能源的使用更方便、便宜、有效。新基礎建設因為需要長時間的計畫和建設，效果將有望在未來 10 年內陸續展現出來。隨著新能源的使用量和普及度上升，將帶來更大的經濟效益，有利新能源產業的發展。掌握新趨勢不難，但要挑中其中能成為最後贏家的標的並不容易，此時透過廣泛投資的相關基金才是更好的選擇。

鉅亨精選基金

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