新興市場短高收債 風險收益兼顧

2020 年受新冠肺炎疫情影響，目前主要國家利率已來到歷史低位，雖然全球金融環境處於極低利率，但股市 2020 年波動也創下金融海嘯以來最大，就風險分散或資產配置來看，新興市場短期高收益債券為不可缺少的投資工具

面對 2021 年，雖然企業獲利跟新興經濟都出現回升，但目前新冠肺炎出現變異，疫苗也尚未全面施打，未來仍具不確定性，建議仍需配置具低波動性，收益具累積性的固定收益商品，平衡整體投資組合波動。依據標普信評公司 (S&P) 預估，明年新興市場企業債違約率 2.8%，低於美高收的 3.5%，顯見新興市場企業財務體質佳，另外，IMF 預估 2021 年新興市場 GDP 為 6%，優於先進國家的 3.9%，且新興市場目前債券殖利率為，高於全球政府債券殖利率，使得新興市場企業債券極具吸引力，將使資金持續匯入。

新興市場短期高收益債券基金具備二低一高的特性，分別為低波動率、低存續期間、高殖利率，由於短期高收益債回收本金及利息所需要的時間較短，債券價格對利率的敏感度也較低，目前新興市場短期高收益債券市場殖利率約 4%-5%，卻能與長天期的投資級債及高收益債相抗衡。從 2002 年起任一天持有一年的波動率為 2.19%，明顯低於全球高收益債指數的 4.38% 及新興市場債公司債指數的 5.38%，但新興市場短期收益的殖利率為 4.2%，雖略低於全球高收益債的 5.3%，但波動度卻明顯下降很多，是進入低利的後疫情時代中兼具收益與平衡風險的最佳選擇。

「兆豐國際新興市場短期高收益債券基金」即將於 1/4-1/15 展開募集，主要持有標的為新興市場存續期間低於三年的高收益美元債，以公司債為主、主權債為輔，並搭配部分投資等級，降低整體風險，由於新興市場短期高收益債券具備低波動的特性，加上收益具累積性，面對外部事件影響，若回測從 2002 年至 2020 年，任選一個日進場並持有一年後出場，得到正報酬之機率超過 9 成，遠大於得到負報酬之機率，因此就長期投資角度來看，任何時間皆適宜投資新興市場短期高收益債券基金。

【本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本資料係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，不代表基金未來績效】

資料來源: Bloomberg，資料日期： 2002/1/1-2020/11/30

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投資於高收益債券基金及新興市場債券基金之風險：高收益債券涵蓋低於投資等級或無信評之債券，新興市場債券包含政治、經濟相對較不穩定國家之債券，需承受較大之價格波動及債信風險，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。