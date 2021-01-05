官方放手升值 人民幣中間價飆升650基點

面對美元貶勢不止，周二 (5 日) 中國外匯管理局一口氣將人民幣中間價調升 648 基點，報 1 美元兌 6.476 人民幣。而在人民幣中間價大幅調升之下，原本在平盤附近震盪的離岸人民幣報價，再順勢出現一波升值走勢。

早盤離岸人民幣一度升值約 150 基點，截至上午 09:32 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4479 人民幣，升值 50 基點，升幅 0.08%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

展望 2021 年，不少分析師認為人民幣對美元匯率仍有升值空間。上海證券認為，基於人民幣國際化和經濟力量相對的強弱，人民幣匯率將呈現「穩中帶升」的格局。

上海證券表示疫情最新變化再次提升中國經濟在全球經濟中的重要性，人民幣資產對外資的吸引力進一步提升；未來 2～3 年中國經濟成長率將繼續位在全球前段班。此外中國也是全球主要經濟體中少數實施正常貨幣政策的國家。

花旗銀行則稱，2020 年人民幣升值主要由市場力量推動，而在中國資本市場進一步開放、外資加碼配置人民幣資產、中美利差逐漸擴大，及美元指數弱勢等因素下在今年人民幣升值趨勢不變。預估 2021 年 6 月人民幣匯率會升至 6.3 左右，到年底可能上看 6 附近。

也有分析指出，全球經濟復甦、貨幣政策走勢和美元指數走勢三大支撐人民幣升值的因素短期間不會產生變化，中國經濟將繼續加速恢復，貨幣政策將逐漸走向常態，美元指數在美國低迷經濟復甦和寬鬆貨幣政策拖累下，將繼續保持偏弱走勢。因此 2021 年人民幣仍有高機率維持升值。

