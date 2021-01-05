出口商恐慌拋匯 台幣正式叩關27字頭 央行力擋收28.402元

熱錢狂潮擋不住，加上亞幣走升，新台幣兌美元匯率今 (5) 日早盤強升逾 4 角，睽違 23 年半首度出現 27 字頭，最高衝到 27.973 元，顯示央行盤中防線又進一步向上調，終場在央行調節下，沒收大部分升幅，收 28.402 元，台北及元太外匯市場總成交金額爆出 26.26 億美元，創逾 9 個月來最大量。

元旦連假過後，外資陸續歸隊擴大匯入買超台股，今天一舉站上萬五大關，再創歷史新高，新台幣兌美元以 28.25 元開出後，隨即展開強勁攻勢，出口商掀起恐慌性拋匯，匯價正式失守 28 元整數關卡，一度升值 4.51 角，來到 27.973 元，也宣告進入新匯率時代。

央行尾盤按例進場調節，壓低新台幣兌美元的升幅，終場仍擋在 28.4 元關卡前，小升 2.2 分，收最低 28.402 元，盤中及收盤均創下 23 年半新高紀錄，台北外匯市場爆出 22.26 億美元成交量，加上元太外匯總成交金額達 26.26 億美元，為去年 3 月 19 日以來的最大量。

匯銀人士指出，從大環境來看，國際美元走勢續弱，央行維持動態調整，盼減緩新台幣升值的速度，但法人認為，第一季有機會挑戰 27.5 元價位。在面對國內產業匯損、資金強勁流入和美國匯率操縱觀察等兩面刃的情勢下，市場都在關注央行對新台幣的態度。

觀察非美貨幣表現，面對美元貶勢不止，中國外匯管理局今天一口氣將人民幣中間價調升 648 基點，報 1 美元兌 6.476 人民幣；日圓、新加坡幣約升 0.19%、0.14%；韓元及泰銖則相對貶值 0.1%；歐元、英鎊也連袂走貶。