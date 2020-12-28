人民幣中間價升近百基點 創兩年半新高

周一 (28 日) 中國外匯管理局公佈，人民幣中間價調升 97 基點，報 1 美元兌 6.5236 人民幣，創兩年半新高。而離岸人民幣早盤保持平穩，即便美國總統川普於周一上午簽署 9000 億美元刺激經濟法案，但匯市仍沒有太大波動。

周一早盤離岸人民幣大多保持在平盤附近狹幅震盪，截至上午 10:50 止，離岸人民幣匯率暫報 1 美元兌 6.5163 人民幣，貶值 55 基點，小貶 0.1%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

本周全球將迎接新的一年，市場消息面較為清淡，美國新一波的刺激法案上路，英國脫歐已大致底定，可能誘發的黑天鵝事件逐一消失，匯市並未出太大波動。

根據路透調查指出，有超過三分之二的受訪分析師稱美元跌勢將至少延續至 2021 年年中，以現在投資氣氛來看資金會持續流向風險偏高的資產，尋求較高報酬。

Rosenberg Research 認為，短線上技術指標顯示美元出現超賣反彈的可能性增大，但中長期而言，美元走貶趨勢仍沒有改變，線型、移動均線和中期動能均仍處下滑趨勢。美元目前處於周期性熊市，但沒有到崩盤。

不過也有分析師認為，即便美元走弱，但也沒有人敢全押美元只貶不升，因市場沒有把握聯準會是不是會提前緊縮貨幣政策，一旦提早緊縮美元恐將會出現一波升勢。此外當市場不確定性上升，投資者轉向避險資產時，美元也傾向於升值。



