棄美元潮 離岸人民幣升破6.5 創29個月新高

自上周美國總統川普簽署新一波的刺激經濟法案後，美元就跌破盤整區間。美元指數持續保持在 90 之下，資金不斷敲進人民幣，周五 (31 日) 離岸人民幣早盤應聲升破 1 美元兌 6.5 人民幣關卡，再創 29 個月新高。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

許多分析師表示，美元的利空因素是市場預期聯準會將在很長的一段時間內保持低利率。景順分析指出，未來幾年的貨幣政策將保持寬鬆，這為風險性資產創造出一個投資良機，但這並不意味著不會有一些挑戰。現實情況是，市場將聚焦於經濟復甦。

隨著主要經濟體對新冠病毒的群體免疫力逐漸增強，全球經濟成長開始明顯改善，大多數法人都預期 2021 年美元仍將走貶。

高盛認為，美元目前仍被高估 10%，加上無利差優勢，預期未來 12 個月美元將走貶 6%。

HSBC 則指出這波美元走貶屬於週期性，非結構性，在財政和貨幣寬鬆下，預期美元弱勢將維持一段較長的時間。

截至上午 10:20 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4917 人民幣，升值 109 基點，升幅 0.17%。

今 (31) 日中國外匯交易中心公布人民幣中間價報 1 美元兌 6.5249 人民幣，升值 76 基點。2020 年人民幣中間價累積升值 6.5%，2019 則是貶值 1.6%。