〈紐約匯市〉美元2021首交易日翻紅小漲 英國二度全境封鎖 英鎊壟罩賣壓

世界各地新增確診病例激增、人們憂心疫苗接種，加上即將決定美國參議院控制權的喬治亞州決選結果即將出爐，打消了新年伊始全球投資人市場的看漲情緒，美元對大部分主要貨幣回升。英國首相強生宣布全境封鎖以遏制變種病毒，打壓英鎊走勢。

ICE 美元指數 (DXY) 周一 (4 日) 小漲 0.159%，稍早盤中一度觸及 2018 年 4 月以來最低的 89.415。

美元在 2021 年第一個交易日盤初走軟，主因美國的低利率、高赤字，加上市場預期全球貿易將迎接反彈並推升非美貨幣。但美元在美股開盤不久後轉升，疫情再度左右投資人情緒。

Western Union Business Solutions 高級市場分析師 Joe Manimbo 說：「市場仍面臨很多障礙，樂觀情緒蓋過近期風險的時間到此為止。這幫助緩解美元跌勢。」

人民幣飆升至兩年半以來最高水平，成為美元走軟的最大受益者，周一升至人民幣 6.44 元兌 1 美元。

中國外匯交易中心 (CFETS) 調降人民幣指數美元權重的措施周一生效，分析人士預測，這可能會推動人民幣對其他貨幣在今年攀高。此外，財新 / Markit 周一公布，2020 年 12 月經季節性調整的中國製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 53，不及路透調查預估中值 54.8 和上月的 54.9。

歐元兌美元周一勁升 0.9% 至 1.2246 美元，盤中觸及 2018 年 4 月以來最高 1.2310 美元，因積極的經濟指標扶助歐元走強。歐元在新年前夕一度因獲利了結而下跌。

英國周一宣布 2020 年 3 月以來第二次的全境封鎖，英鎊兌美元翻黑貶值 0.8%，紐約尾盤報 1.3557 美元。

封鎖消息沖淡了稍早的樂觀情緒。最新數據顯示，備受關注的英國 12 月製造業採購經理人指數 (PMI) 觸及三年來最高，反映工廠在 12 月 31 日脫歐過渡期結束前紛紛趕著把工作畫上句號。

日圓兌美元攀升 0.05% 至 103.17 日圓。日本首相菅義偉周一表示，由於確診病例攀升、國內醫療系統趨於吃緊，政府將考慮宣布大東京都會區進入緊急狀態。

比特幣周一紐約尾盤下跌 5.09%，報 31,411.95 美元。此加密貨幣 2020 年大漲超過 300%，並在連假期間繼續上漲，周一稍早一度突破 34000 美元，之後快速下跌、一度摜破 28000 美元，目前回到 3 萬美元附近。

截至周二 (5 日) 台灣時間約 6:00 價格：